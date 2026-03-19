محافظ الجيزة يكرّم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة «دولة التلاوة» من أبناء الجيزة

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة «دولة التلاوة» من أبناء محافظة الجيزة وذلك لتفانيهم في حفظ وتدبر آيات القرآن الكريم وأحكام تلاوته مما مكّنهم من احتلال المراكز الأولى في المسابقة .

وأثنى محافظ الجيزة على الفائزين مُبدياً إعجابه بمستوى وأداء كلٍّ منهما خلال فعاليات المسابقة ومُشيدًا بالقدرات المستدامة لمؤسسات الدولة الدينية وما تتمتع به من كوادر بشرية وقيادات حافظت على مكانة الدولة المصرية كدولة رائدة في تلاوة القرآن الكريم ومُصدِّرة لأحد أهم عناصر قوتها الناعمة ممثلةً في المقرئين والمنشدين.

كما حثّهم المحافظ على بذل المزيد من الجهد واستثمار حرص الدولة وقيادتها على توفير الفرص للكفاءات والعناصر المميزة من الشباب والنشء في مختلف المجالات والقطاعات.

وشمل التكريم القارئ عمر علي عوض الحائز على المركز الأول في فئة تصويت الجمهور والقارئ أشرف سيف صالح الفائز بالمركز الأول في فئة الترتيل.