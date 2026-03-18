محافظ الجيزة يعقد لقاء أسبوعيًا مع المواطنين لمتابعة الشكاوى وحلها سريعًا

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اللقاء أسبوعي مع المواطنين بديوان عام المحافظة، لبحث الشكاوى المقدمة من قاطني أحياء العجوزة والدقي والهرم وأبو النمرس وأوسيم وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وفعّالة لمشكلاتهم.

وخلال اللقاء هنّأ المحافظ المواطنين المشاركين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك مؤكدًا حرصه على متابعة منظومة الشكاوى ومراجعة كافة مصادر التفاعل مع المواطنين في إطار التكليفات الصادرة بالاهتمام بمطالب وشكاوى المواطنين وضمان البت العاجل فيها دون تأخير.

وخلال اللقاء بحث المحافظ عددًا من الشكاوى بنطاق حي العجوزة، والتي شملت شكوى مقدمة من أحد المواطنين لتضرره من تعدّي جار له على المنور الخاص به، بعد قيام الأخير بفتح باب بالمنور وبناء سور بالدور الثالث الخاص بعقاره بالمخالفة حيث وجّه المحافظ رئيس حي العجوزة ببحث المخالفات الواردة بالشكوى وسرعة إزالتها حال ثبوتها على أرض الواقع وإعادة الشيء إلى أصله.

كما تم بحث شكوى أحد المواطنين لتضرر العقار المقيم به من شروخ نتيجة هبوط أرضي ناتج عن عقار ملاصق تم بناؤه بالمخالفة لاشتراطات الترخيص الخاصة به والذي تبين من خلال الحي أنه تم تنفيذ أعمال الترميم الخاصة بالعقار المتضرر، وتحرير محضر مخالفة بشأن العقار.

وبنطاق حي الدقي تضرر أحد المواطنين من إيقاف أعمال ترخيص الهدم الصادر لعقار يمتلكه وعلى الفور وجّه المحافظ بسرعة بيان أسباب الإيقاف وتمكينه من تنفيذ قرار الإزالة حال استيفائه للمستندات الخاصة بالتنفيذ.

كما وجّه المحافظ بسرعة رفع أسباب الضرر الواقع على أهالي منطقة الزعلوك بجوار محور الضبعة بمركز ومدينة أوسيم، وذلك بسبب قيام عدد من المنشآت العاملة في مجال السباكة وصهر الخردة والحديد بممارسة نشاطها دون ترخيص، حيث شدد المحافظ على الإغلاق الفوري لتلك المنشآت حال عدم حصول أيٍّ منها على التراخيص المنظمة لتلك الأنشطة.

وبقرار مماثل وجّه المحافظ بإزالة مخالفات بناء بنطاق مدينة أبو النمرس لتضرر الأهالي من إغلاق الشارع محل المخالفة، نظرًا لعدم التزام المخالف باشتراطات الترخيص.

جاء الإجتماع بحضور إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نائبا المحافظ ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعى السكرتير المساعد.