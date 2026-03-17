الأنصاري يتفقد موقف السرفيس بميدان الجيزة للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة للاطمئنان على الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة التي تم اعتمادها اليوم، في ضوء قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية.

والتقى المحافظ عددًا من المواطنين المتواجدين بالموقف واستفسر منهم عن مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لخطوط السير مؤكدًا ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات استغلال من قبل بعض السائقين.

وشدد محافظ الجيزة على جهاز السرفيس بضرورة التأكد من وضع الملصق التعريفي على سيارات السرفيس، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لمنع قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بشكل منفرد أو تقسيم خطوط السير.

ووجّه المحافظ الأجهزة المعنية ممثلة في جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز، ومسؤولي التموين بضرورة تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على عدم التهاون مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مع استمرار تلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها لضمان الانضباط الكامل بمنظومة النقل.