أخبار أسوان| زيارة لديرالأنبا باخوميوس بإدفو.. متابعة مشروعات حياة كريمة.. ولقاءات مع المواطنين

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 3/5/2026 أحداث متنوعة.

فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى البشر، وضمن الجهود المكثفة لدعم وتطوير المنظومة الصحية بكافة أنحاء المحافظة ، لتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عدداً من المشروعات داخل مستشفيات أسوان الجامعي.

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بإفتتاح أعمال تطوير بوابة مدخل إدفو على الطريق الصحراوى الغربى (أسوان / القاهرة)، بحضور زهجر سليمان رئيس المدينة، وتم تنفيذ أعمال التطوير بالجهود الذاتية بمشاركة قبائل الأشراف والجعافرة ، فى نموذج يعكس روح التعاون والمشاركة المجتمعية الجادة .

فى ضوء تعزيز قيم المواطنة وروح الوحدة الوطنية ، قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بزيارة دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بمدينة إدفو، في لفتة تعكس عمق العلاقات الإنسانية والوطنية بين أبناء الشعب المصرى .

جهود متنوعة



استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد عدد من مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، داخل قرية الرمادي قبلي بمركز إدفو، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز الفعلية على أرض الواقع ، وذلك فى حضور عضوى مجلس النواب والشيوخ النائب محمد ابو الخير ، والنائب مصطفى جابر عوض .



يقوم محافظ أسوان بجولات ميدانية مستمرة لرصد المخالفات والتعامل الفورى معها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بفرض الإنضباط العمرانى وتحقيق الإستقرار للمواطنين، وضمن جهود محافظة أسوان لتطبيق منظومة التقنين الجديدة



واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عقد لقاءاته الجماهيرية الدورية مع المواطنين، والتي يتم تنظيمها يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع .



