محافظ أسوان يفتتح أعمال تطوير بوابة مدخل إدفو على الطريق الصحراوى الغربى

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بإفتتاح أعمال تطوير بوابة مدخل إدفو على الطريق الصحراوى الغربى (أسوان / القاهرة)، بحضور زهجر سليمان رئيس المدينة، وتم تنفيذ أعمال التطوير بالجهود الذاتية بمشاركة قبائل الأشراف والجعافرة ، فى نموذج يعكس روح التعاون والمشاركة المجتمعية الجادة .

2. دعم المشاركة المجتمعية

أكد المحافظ أن ما تم تنفيذه يُجسد أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى، ويعكس الدور الحيوى للمواطنين فى دعم خطط التنمية وتحسين الصورة الحضارية بالمحافظة .

جهود متنوعة

3. تكامل مع إستراتيجية العمل الأهلى بمحافظة أسوان

تُجسد هذه المبادرة ترجمة عملية لمحاور إستراتيجية العمل الأهلي، حيث تسهم في:

- قطاع التنمية العمرانية والبنية الأساسية: من خلال تحسين المظهر الحضاري وتجميل مداخل المدن والشوارع الرئيسية.

- قطاع تنمية الاقتصاد والمجتمع المحلي: عبر نشر ثقافة العمل التطوعي وتنمية مهارات الشباب، بما يعزز فرص المشاركة الاقتصادية.

- قطاع البيئة والتنمية الخضراء: من خلال رفع الوعي البيئي والمساهمة في الحفاظ على نظافة البيئة والمناطق العامة.

- قطاع التنمية السكانية والاجتماعية والصحية: عبر دعم التماسك المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية والصحية داخل المجتمع.

4. تكامل مع جهود مبادرة " أسوان بشبابها أجمل "

تأتي هذه الجهود متكاملة مع خطط المحافظة، ومبادرة " أسوان بشبابها أجمل " الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الإستفادة من الطاقات المجتمعية، بما يساهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تعكس مبادرة تطوير مدخل إدفو نموذجاً ناجحاً للتكامل بين العمل الأهلى والجهود التنفيذية، بما يدعم تحقيق رؤية أسوان 2040، ويؤكد أن التنمية الحقيقية تبدأ من مشاركة المجتمع جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة