المهندس عمرو لاشين يفتتح عددا من المشروعات داخل مستشفيات أسوان الجامعى.. شاهد

فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى البشر ، وضمن الجهود المكثفة لدعم وتطوير المنظومة الصحية بكافة أنحاء المحافظة ، لتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

افتتاحات طبية جديدة

افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عدداً من المشروعات داخل مستشفيات أسوان الجامعي، وذلك بحضور النائب جابر أبو خليل عضو مجلس النواب، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد عبد الله مدير مستشفى العظام، والدكتور عصام أبو المجد رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب القيادات التنفيذية والجامعية.

افتتاحات المستشفيات الجامعية

تطوير الخدمات التخصصية

وشملت الإفتتاحات مستشفى العظام، التي تم إنشاؤها لتضم 26 سريراً، و3 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، بما يسهم فى تقديم خدمات علاجية متقدمة فى تخصص العظام، من خلال فريق طبى متميز يضم نحو 40 طبيباً ، بالإضافة إلى أطقم التمريض.

التوسع في العيادات والمعامل

كما تم إفتتاح قسم الأنف والأذن والحنجرة، والذى يضم أحدث وحدة للسمعيات، والتي تقدم خدمات طبية متكاملة في هذا التخصص، فضلًا عن إفتتاح المعمل الباثولوجي المجهز بأحدث التقنيات لضمان دقة التحاليل وخدمة المرضى بكفاءة عالية.

دعم الخدمات المساندة

واختُتمت الإفتتاحات بالمطعم المركزي، الذي يقدم الوجبات الغذائية للمرضى داخل الأقسام المختلفة، بالإضافة إلى الأطباء وهيئة التمريض، بما يساهم في تحسين بيئة العمل والرعاية الصحية المقدمة.

الخلاصة:

تعكس هذه الإفتتاحات حرص محافظة أسوان على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية، بما يتكامل مع ملحمة التطوير التى شهدتها المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية المدرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل ، وهو ما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطن الأسوانى .