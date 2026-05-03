ضمن مشروعات حياة كريمة.. محافظ أسوان: الضغط على زر التشغيل التجريبى لمحطة معالجة صرف صحى الرمادى

استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد عدد من مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، داخل قرية الرمادي قبلي بمركز إدفو، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز الفعلية على أرض الواقع ، وذلك فى حضور عضوى مجلس النواب والشيوخ النائب محمد ابو الخير ، والنائب مصطفى جابر عوض .

وشملت الجولة متابعة معدلات التنفيذ بمحطة معالجة الصرف الصحي بالرمادى بحرى، حيث قام المحافظ بالضغط على زر التشغيل التجريبى للمحطة ، والتى تكلف إنشاؤها 600 مليون جنيه بإجمالى أطوال 50 كم لشبكات الإنحدار، وبطاقة 5/9، لتستوعب 13 ألف م3/ يوم، ومربوط بها 6 محطات رفع، وهى الزنيقة وأبو النصر والرمادى بحرى الرئيسية والحصايا وإدفو قبلى والحاج زيدان لخدمة نحو 63 ألف نسمه.

قدم أهالى قرية الرمادى بحرى شكرهم وتقديرهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على هذه المبادرة الإنسانية لتحسين جودة الخدمات والحياة لهم.

وأكد المهندس عمرو لاشين على ضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة لباقى مشروعات المبادرة الرئاسية ، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، لضمان تقديم خدمة متميزة تلبي إحتياجات المواطنين وتحسن مستوى المعيشة.

وأشار عمرو لاشين إلى أن مشروعات الصرف الصحي تأتي ضمن أولويات الدولة لتطوير البنية التحتية داخل القرى، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات ويعزز من جهود التنمية الشاملة.

وتعكس الجولات الميدانية المستمرة حرص محافظة أسوان على متابعة مشروعات "حياة كريمة" بشكل دقيق، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أهداف المبادرة في تحسين جودة الحياة للمواطنين