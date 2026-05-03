محافظ أسوان: عودة الملاحة النهرية بعد تحسن الأحوال الجوية

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عودة النشاط الملاحى بصورة طبيعية بنطاق الحدود الإدارية والجغرافية للمحافظة، عقب التحسن النسبى فى الأحوال الجوية، وهدوء سرعة الرياح، وتحسن مدى الرؤية، وإنحسار العاصفة الترابية والرمال العالقة.

متابعة لحظية للأحوال الجوية

وشدد محافظ أسوان على استمرار المتابعة اللحظية للأحوال الجوية من خلال أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بما يضمن سرعة التعامل مع أى مستجدات، والحفاظ على سلامة الملاحة النهرية.

إستعادة النشاط الملاحى

ومن جانبه، أوضح المهندس البحرى سامى البربرى مدير الملاحة النهرية بمصر العليا، أنه مع هدوء العاصفة الترابية وتحسن الحالة الجوية وزيادة مدى الرؤية الأفقية، تم إستعادة النشاط الملاحى بالمجرى النهرى داخل المحافظة، وكامل مسطح وشواطئ وأخوار بحيرة ناصر، مع الإلتزام الكامل بضوابط الأمان أثناء الإبحار والمناورة.

الإلتزام بقواعد السلامة

وأشار إلى ضرورة الإلتزام بقواعد الملاحة الأساسية، من خلال المغادرة الآمنة من المراسى، وإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة، بما يحقق الإنسيابية فى الحركة ويحد من أى مخاطر محتملة.

ضوابط الأمان أثناء الإبحار.

وأكد سامى البربرى على أهمية ترك مسافات بينية آمنة فى التتابع الطولى لا تقل عن 150 مترًا، وترك مسافة لا تقل عن 60 مترًا بين المركب والجانب، مع عدم زيادة السرعة فى المنحنيات الحادة والضيقة، فضلاً عن الإلتزام بالتنبيه الصوتى عبر السارينة، والتنبيه الضوئى بالأنوار الملاحية طبقًا للقواعد المنظمة.

وتعكس عودة النشاط الملاحى إنتظام الأوضاع داخل محافظة أسوان، فى ظل المتابعة الدقيقة من الأجهزة المعنية، بما يساهم فى تأمين حركة النقل النهرى والحفاظ على سلامة المواطنين، بالتوازى مع التعامل الإحترافى مع أى تقلبات جوية طارئة.