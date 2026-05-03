محافظ أسوان يزور دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بمدينة إدفو ..صور

فى ضوء تعزيز قيم المواطنة وروح الوحدة الوطنية ، قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بزيارة دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بمدينة إدفو، في لفتة تعكس عمق العلاقات الإنسانية والوطنية بين أبناء الشعب المصرى .

إستقبال كنسي وترحيب ودى

وكان في إستقبال محافظ أسوان نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس الدير، إلى جانب وفد من كهنة الأقباط الأرثوذكس، حيث سادت أجواء من الود والتقدير المتبادل، وذلك بحضور عضوى مجلس النواب والشيوخ، النائب محمد أبو الخير ، والنائب مصطفى جابر عوض.

إستقبال كنسي

التأكيد على روح الوحدة الوطنية

وأكد المهندس عمرو لاشين خلال الزيارة أن الشعب المصري نسيج واحد يجمعه تاريخ مشترك وقيم راسخة من المحبة والتسامح، وأن مثل هذه اللقاءات تعزز من روح الوحدة الوطنية وتدعم التلاحم بين أبناء الوطن.

دعم قيم التعايش والتسامح

وأشار عمرو لاشين إلى أهمية ترسيخ ثقافة التعايش المشترك وقبول الآخر، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي ودعم مسيرة التنمية، مؤكدًا أن أسوان نموذج يُحتذى به في التآخي والتكاتف بين مختلف أطياف المجتمع.

إهداء درع الدير

وفى ختام اللقاء تم إهداء محافظ أسوان درع دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بواسطة نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس الدير تأكيداً لروح المحبة والآخاء، وأن الوحدة الوطنية ستظل حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة.