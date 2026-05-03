محافظ أسوان يعقد لقاء جماهيرى مع أهالي قرية الرمادي قبلي بإدفو

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عقد لقاءاته الجماهيرية الدورية مع المواطنين، والتي يتم تنظيمها يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع .

في ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار في رأس المال البشري ، مع إستمرار اللقاءات الجماهيرية.

فى إطار حرصه على التواصل المباشر والإستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين، والتى تمثلت فى قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، والخدمات العامة مثل إقامة حديقة لخدمة أهالى القرية التى يصل عددهم إلى 54 ألف نسمه.

2. تقليد جديد داخل القرى

وشهدت اللقاءات تطبيق آلية جديدة من خلال عقد محافظ أسوان لهذه اللقاءات داخل القرى بمختلف المراكز والمدن، حيث تم تنظيم لقاء اليوم داخل قاعة مدرسة الرمادي قبلي الابتدائية القديمة بمركز إدفو، بما يسهم في الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين.

3. تيسير عرض المطالب وسرعة الحلول

وأكد المهندس عمرو لاشين إلى أن نقل اللقاءات إلى القرى يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وإتاحة الفرصة لعرض مطالبهم بشكل مباشر، مع سرعة دراستها والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

لقاءات جماهيرية

4. تعزيز المشاركة المجتمعية

وأشار إلى أن اللقاءات الجماهيرية تمثل أحد أهم قنوات التواصل الفعال بين الجهاز التنفيذي والمواطنين، بما يعزز من المشاركة المجتمعية ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

5. تواجد ميدانى

عقب اللقاء الجماهيرى حرص المحافظ على إصطحاب عدد من أهالى قرية الرمادى قبلى إلى موقف المستشفى التى تم وقف العمل بها، موجهاً مديرية الصحة لإعادة طرح العمل مرة أخرى لإنشاء المستشفى، فضلاً عن تفقده لوحدة الغسيل الكلوى التى تضم 30 ماكينة لخدمة 44 حالة مرضية.

وتعكس اللقاءات الجماهيرية المتنقلة داخل قرى أسوان نهجًا جديدًا في التواصل المباشر مع المواطنين، بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية أسوان 2040، ويضمن الإستجابة السريعة لإحتياجات الأهالى