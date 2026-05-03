محافظات

محافظ أسوان: مراجعة المبانى غير المخططة بإدفو وتفعيل قانون التقنين الجديد

محمد عبد الفتاح

يقوم محافظ أسوان بجولات ميدانية مستمرة لرصد المخالفات والتعامل الفورى معها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بفرض الإنضباط العمرانى وتحقيق الإستقرار للمواطنين، وضمن جهود محافظة أسوان لتطبيق منظومة التقنين الجديدة

رصد ميدانى للمخالفات

أثناء جولته داخل مركز ومدينة إدفو، رصد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وجود بعض المبانى المشيدة بالطوب الأبيض على جانبى مدخل قرية الغنيمية، فى مشهد يعكس الحاجة إلى سرعة مراجعة أوضاعها القانونية.

إستدعاء المسئولين واتخاذ إجراءات عاجلة

استدعى المحافظ رئيس القرية، بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ النائب محمد أبو الخير، والنائب مصطفى جابر عوض، إلى جانب رئيس المدينة زهجر سليمان، لمتابعة الموقف ميدانياً وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة.

مراجعة شاملة للمبانى

ووجّه المحافظ بمراجعة موقف كافة المبانى القائمة، والتأكد من التزام أصحابها بالتقدم عبر المنظومة الإلكترونية وفقاً لقانون التقنين الجديد رقم 168 لسنة 2025، بما يضمن تقنين الأوضاع بشكل قانونى ومنظم.

تكثيف التوعية بالقانون

وشدد المهندس عمرو لاشين على أهمية تكثيف جهود التوعية بين المواطنين للتعريف بمزايا قانون التقنين، واعتباره فرصة حقيقية لتوفيق الأوضاع، وتحقيق الاستقرار الأسرى والمعيشى للأهالى.

وتعكس هذه التحركات الميدانية الحاسمة حرص محافظة أسوان على التصدى لمخالفات البناء، وتطبيق القانون بكل حزم، بالتوازى مع إتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم، بما يساهم فى تحقيق الانضباط العمرانى والتنمية المستدامة داخل المحافظة

