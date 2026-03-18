نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفى مبارك المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الطبية | صور

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مستشفى مبارك المركزي للوقوف علي مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في أطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بالمرور الميداني خلال الفترة المسائية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

تفقد الشهابي، اقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والرعاية المركزة للأطفال وحضانات الاطفال والصيدلية للاطمئنان علي مستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واستمع نائب محافظ الجيزة، الى اراء المرضى والمواطنين حول مستوى الخدمة مؤكدا على حرص المحافظة علي متابعة المنظومة الصحية والوقوف علي أي معوقات قد تواجه الاطقم الطبية العمل علي سرعة حلها.

كما قام نائب محافظ الجيزة، بجولة ميدانية سيرا على الاقدام بطريق بهرمس ذات الكوم وقرية الجلاتمة ومنطقة السد، حيث

تفقد النائب الحالة العامة للنظافة والأشغالات، ووجه برفع تجمعات القمامة وحالات الاشغالات بطريق بهرمس ذات الكوم.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، حركة بيع أسطوانات أنابيب البوتجاز للمواطنين مستودع أنابيب قرية الجلاتمة لضمان توافر الاسطوانات بالسعر الرسمي والتصدي لأي محاولات لاحتكارها مشددا بالالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المقررة.

كما التقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من المواطنين للاستماع الي مطالبهم وشكاواهم والعمل علي حلها، رافق نائب المحافظ خلال الجولة، اللواء مجدي عبد المتعال رئيس مركز منشأة القناطر، ومدير عام مستشفي مبارك المركزي ومدير أدارة التموين بمنشأة القناطر.