قبل عيد الفطر.. ضبط 9 أطنان من الأسماك المملحة المدخنة وأغذية فاسدة بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بلغت 9 أطنان شملت هياكل دواجن، وأسماك مملحة ومدخنة، وكبدة وقلوب وكلاوي، إلى جانب لحوم صالحة تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، وذلك خلال الحملات المكثفة التي شنتها الأجهزة المعنية بمديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات الرقابية والأحياء والمراكز والمدن استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن أجهزة المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع تداول أي منتجات غير صالحة مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين وأن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل مفاجئ وعلى مدار الساعة.

ووجّه الأنصاري رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية بالتعاون مع المديريات المختصة والأجهزة الرقابية والتأكد من التزام المنشآت الغذائية بكافة الاشتراطات الصحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها وذلك في ظل ما تشهده الأسواق من إقبال متزايد من المواطنين .

شملت المضبوطات كميات كبيرة ومتنوعة من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي تصدرتها الأسماك المملحة والمدخنة بإجمالي 5300 كجم بعدة قطاعات إلى جانب 3000 كجم هياكل دواجن، و550 كجم من الكبدة والقلوب والكلاوي، فضلًا عن ضبط 150 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك بمناطق أبو النمرس وكرداسة والهرم والعمرانية وأوسيم والطالبية وبولاق الدكرور والعجوزة، في إطار الحملات المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات حيث تم تحرير 8 محاضر والتحفظ على المضبوطات وذلك في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق.