محافظ الجيزة يُجري جولة مفاجئة بمستشفى الحوامدية العام لمتابعة انتظام العمل قبل عيد الفطر المبارك

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة تفقدية مفاجئة داخل مستشفى الحوامدية العام للوقوف على مدى انتظام سير العمل والتأكد من جاهزية المنظومة الصحية خلال فترة إجازة العيد، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

واطّلع المحافظ خلال جولته على كشوف النبطشيات الخاصة بالأطباء وفرق التمريض للتأكد من توافر الأطقم الطبية على مدار الساعة، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين دون أي تقصير .

كما تفقد محافظ الجيزة عددًا من أقسام المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم موجّهًا بحسن معاملة المرضى وتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم.

وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بأحد مباني المستشفى مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدّد الدكتور أحمد الأنصاري على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المنشآت الصحية خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى لضمان تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمواطنين.