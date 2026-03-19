قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال
صانعات المجد الحقيقي .. محافظ الغربية يُهنئ الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام 2026 |صور
رحله كفاح وصبر .. الأم المثالية بالوادي الجديد ربّت ثلاثة أبناء مؤهلات عليا..صور
رئيس الأركان الأمريكي: بدء استخدام الذخائر الفوقية ومقاتلات إيه 10 ضد إيران
بعد رفع أسعار البنزين.. هذه حلول المالية لحل أزمة الطاقة| الوزير يرد
انفوجراف.. صرف 18.5مليار جنيه من حزمة الحماية الاجتماعية
محافظ الجيزة يستدعي رئيس مركز أبو النمرس ويُبدي عدم رضاه عن النظافة
من وجع الفقد إلى قمة التكريم.. حكاية أم كسرت المستحيل في أسيوط
عاصفة ترابية تضرب مدن البحر الأحمر وتربك الملاحة البحرية
تفاصيل إصابة أحمد خضري مدافع الزمالك الشاب وموعد عودته
إصابة مراسل ومصور قناة «روسيا اليوم» في هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان
ماسكات وقفة ليلة العيد .. وصفات طبيعية لاستعادة نضارة البشرة تعرّفي عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يُجري جولة مفاجئة بمستشفى الحوامدية العام لمتابعة انتظام العمل قبل عيد الفطر المبارك

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة تفقدية مفاجئة داخل مستشفى الحوامدية العام للوقوف على مدى انتظام سير العمل والتأكد من جاهزية المنظومة الصحية خلال فترة إجازة العيد، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

واطّلع المحافظ خلال جولته على كشوف النبطشيات الخاصة بالأطباء وفرق التمريض للتأكد من توافر الأطقم الطبية على مدار الساعة، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين دون أي تقصير .
كما تفقد محافظ الجيزة عددًا من أقسام المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم موجّهًا بحسن معاملة المرضى وتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم.
وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بأحد مباني المستشفى مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وشدّد الدكتور أحمد الأنصاري على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المنشآت الصحية خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى لضمان تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمواطنين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مستشفى الحوامدية

بالصور

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

