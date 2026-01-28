بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها محليا وعالميا منذ مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، إذ سجل عيار 24 الأغلي سعر الآن 8045 جنيها للبيع مقارنة 7665 سعر الأحد الماضي بزيادة 491 جنيه.

أما سعر الأوقية صعدت لتسجل 5268 دولار مقابل 4982 دولار سعر إغلاق البورصة العالمية الأسبوع الماضي بارتفاع قدر5 286 دولار.

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، وفقاً لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 8045 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 8000 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 7375 جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 7335 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 7040 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 7000 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6035 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6000 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4695 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4665 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 4025 جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 4000 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 56320 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 56 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 250250 جنيهاً.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 248830 جنيه.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 5267.87 دولارًا.