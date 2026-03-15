فورمولا 1: إلغاء سباقي جائزتي البحرين والسعودية بسبب الحرب في الشرق الأوسط

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات الجهة المنظمة لبطولة العالم لسباقات بطولة العالم للفورمولا 1، إلغاء سباقي جائزتي البحرين والسعودية، اللتين كان من المقرر إقامتهما ضمن منافسات الموسم الحالي خلال شهر أبريل المقبل، وذلك بسبب استمرار التوترات والحرب في منطقة الشرق الأوسط.

قرار رسمي بعد تقييم الأوضاع الأمنية

وأوضح الاتحاد الدولي للسيارات، في بيان رسمي صدر اليوم الأحد، أن القرار جاء بعد إجراء تقييم شامل للوضع الأمني والسياسي في المنطقة خلال الفترة الأخيرة. وأشار البيان إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بإقامة الحدثين الرياضيين بالشكل الآمن المطلوب.

وأكد البيان:

“بعد تقييمات دقيقة ومتابعة مستمرة للوضع القائم في الشرق الأوسط، تقرر عدم إقامة جائزتي البحرين والسعودية خلال شهر أبريل، حفاظًا على سلامة الفرق والسائقين والجماهير.”

مواعيد السباقين قبل قرار الإلغاء

وكان من المقرر أن تستضيف البحرين الجولة الرابعة من البطولة خلال الفترة من 10 إلى 12 أبريل، بينما كانت السعودية تستعد لاستضافة الجولة الخامسة من المنافسات خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل.

لكن التطورات السياسية والأمنية المتسارعة في المنطقة دفعت المنظمين إلى اتخاذ قرار الإلغاء قبل أسابيع قليلة من الموعدين المحددين، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بسلامة الفرق المشاركة والجماهير.

عدم استبدال السباقين في جدول البطولة

وأشار الاتحاد الدولي للسيارات إلى أن السباقين الملغيين لن يتم تعويضهما بسباقات أخرى في دول مختلفة، ما يعني تقليص عدد الجولات المقررة في الموسم الحالي من بطولة الفورمولا 1.

ويُعد سباقا البحرين والسعودية من أبرز محطات البطولة في السنوات الأخيرة، حيث يجذبان اهتمامًا عالميًا كبيرًا بفضل التنظيم الضخم والبنية التحتية المتطورة للحلبات.

تداعيات التوترات في المنطقة

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها على العديد من الفعاليات الدولية، سواء الرياضية أو الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤثر على استضافة المنطقة لعدد من الأحداث العالمية خلال الفترة المقبلة، في حال استمرت حالة عدم الاستقرار الإقليمي