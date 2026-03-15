الصين تحمل الجميع مسؤولية أمن الطاقة.. ودفعة صاروخية على الاحتلال.. و٧ شهداء بلبنان
الهلال يتقدم على نهضة بركان بهدف في الشوط الأول بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
نوران ماجد عن نجاحها في أولاد الراعي: سعيدة بردود الأفعال وانتظروا مفاجآت
جمع أموال المواطنين وسافر .. القبض على مستريح السيارات بمطروح
وزير الأوقاف ينعى الشيخ إبراهيم الغنام مدير عام الإرشاد الديني الأسبق
فورمولا 1: إلغاء سباقي جائزتي البحرين والسعودية بسبب الحرب في الشرق الأوسط
وسائل إعلام تبرز تحذيرات الرئيس السيسي بأن المنطقة على مفترق طرق تاريخي وتأكيده دعم مصر لدول الخليج
طارق لطفي: الجمهور يحب تقمصي لـ أدوار الشر لأني أظهر فيها دوافعي الإنسانية
تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟
1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟
الدفاع السعودية: تدمير طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقية
الإمارات: السيطرة على حريق اندلع في منشأة نفطية بمنطقة الرويس نتيجة استهداف طائرة مسيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فورمولا 1: إلغاء سباقي جائزتي البحرين والسعودية بسبب الحرب في الشرق الأوسط

الاتحاد الدولي للسيارات
رباب الهواري

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات الجهة المنظمة لبطولة العالم لسباقات بطولة العالم للفورمولا 1، إلغاء سباقي جائزتي البحرين والسعودية، اللتين كان من المقرر إقامتهما ضمن منافسات الموسم الحالي خلال شهر أبريل المقبل، وذلك بسبب استمرار التوترات والحرب في منطقة الشرق الأوسط.

قرار رسمي بعد تقييم الأوضاع الأمنية

وأوضح الاتحاد الدولي للسيارات، في بيان رسمي صدر اليوم الأحد، أن القرار جاء بعد إجراء تقييم شامل للوضع الأمني والسياسي في المنطقة خلال الفترة الأخيرة. وأشار البيان إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بإقامة الحدثين الرياضيين بالشكل الآمن المطلوب.

وأكد البيان:
“بعد تقييمات دقيقة ومتابعة مستمرة للوضع القائم في الشرق الأوسط، تقرر عدم إقامة جائزتي البحرين والسعودية خلال شهر أبريل، حفاظًا على سلامة الفرق والسائقين والجماهير.”

مواعيد السباقين قبل قرار الإلغاء

وكان من المقرر أن تستضيف البحرين الجولة الرابعة من البطولة خلال الفترة من 10 إلى 12 أبريل، بينما كانت السعودية تستعد لاستضافة الجولة الخامسة من المنافسات خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل.

لكن التطورات السياسية والأمنية المتسارعة في المنطقة دفعت المنظمين إلى اتخاذ قرار الإلغاء قبل أسابيع قليلة من الموعدين المحددين، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بسلامة الفرق المشاركة والجماهير.

عدم استبدال السباقين في جدول البطولة

وأشار الاتحاد الدولي للسيارات إلى أن السباقين الملغيين لن يتم تعويضهما بسباقات أخرى في دول مختلفة، ما يعني تقليص عدد الجولات المقررة في الموسم الحالي من بطولة الفورمولا 1.

ويُعد سباقا البحرين والسعودية من أبرز محطات البطولة في السنوات الأخيرة، حيث يجذبان اهتمامًا عالميًا كبيرًا بفضل التنظيم الضخم والبنية التحتية المتطورة للحلبات.

تداعيات التوترات في المنطقة

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها على العديد من الفعاليات الدولية، سواء الرياضية أو الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤثر على استضافة المنطقة لعدد من الأحداث العالمية خلال الفترة المقبلة، في حال استمرت حالة عدم الاستقرار الإقليمي

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

الطقس

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

الحكومة

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تعلن مفاجأة قبل العيد

طلعت تتسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران في واقعة مقتل عروس بورسعيد

طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد

الحكومة تعلن مفاجأة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

العملات الأجنبية

رغم تجدد الصراع الإقليمي.. استقرار العملات الأجنبية اليوم.. الدولار بـ52,38 جنيهًا

ارشيفيه

الذهب يتراجع عالميًا وانخفاض سعر الأوقية بنحو 3%

سعر الذهب

بعد ساعات من التعاملات المسائية.. الذهب يستقر عند 7410 جنيهات اليوم

بالصور

تحديثات قوية لـ تانك 300 الهجينة .. تقنيات جديدة وقدرات أكبر للطرق الوعرة

بي إم دبليو تشوق للفئة السابعة 2027 بتحديثات جديدة

مقادير وطريقة عمل الغريبة لعيد الفطر

من المكانس للسيارات الكهربائية.. شركة صينية ‏تنتج مركبة بقوة 1900 حصان مستوحاة من فيراري ‏

فيديو

ياسمين الخطيب

بعد وعكته الصحية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة اعتذار إلى هاني شاكر

محمود عزب

تصريحات نارية واعترافات جريئة من محمود عزب في أسرار

شيماء سيف

مي عمر السبب.. كواليس عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر

محمد كارتر

بعد شهور من الانفصال .. لمّ الشمل بين شيماء سيف وزوجها كارتر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد