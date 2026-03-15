الصين تحمل الجميع مسؤولية أمن الطاقة.. ودفعة صاروخية على الاحتلال.. و٧ شهداء بلبنان
الهلال يتقدم على نهضة بركان بهدف في الشوط الأول بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
نوران ماجد عن نجاحها في أولاد الراعي: سعيدة بردود الأفعال وانتظروا مفاجآت
جمع أموال المواطنين وسافر .. القبض على مستريح السيارات بمطروح
وزير الأوقاف ينعى الشيخ إبراهيم الغنام مدير عام الإرشاد الديني الأسبق
فورمولا 1: إلغاء سباقي جائزتي البحرين والسعودية بسبب الحرب في الشرق الأوسط
وسائل إعلام تبرز تحذيرات الرئيس السيسي بأن المنطقة على مفترق طرق تاريخي وتأكيده دعم مصر لدول الخليج
طارق لطفي: الجمهور يحب تقمصي لـ أدوار الشر لأني أظهر فيها دوافعي الإنسانية
تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟
1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟
الدفاع السعودية: تدمير طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقية
الإمارات: السيطرة على حريق اندلع في منشأة نفطية بمنطقة الرويس نتيجة استهداف طائرة مسيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بخلاف الـ 15% سنويا .. الحد الأدنى للزيادة الشهرية بـ الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم
عبد الرحمن سرحان

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود الإيجار السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، ما يعني أن هذه العقود تنتهي في أغسطس 2032.

الإيجار القديم 

وخلال هذه الفترة الانتقالية، يتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا وفق تصنيف المناطق، حيث حدد القانون قيمة الإيجار في المناطق المتميزة بنحو 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما ترتفع في المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، وفي المناطق الاقتصادية إلى 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيهًا.

كما نص القانون على تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال فترة الانتقال، في إطار خطة تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

العقود غير السكنية تنتهي في 2030

أما بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل الأنشطة التجارية أو الإدارية أو المهنية، فقد حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات فقط، تنتهي في أغسطس 2030.

وتضمنت التعديلات زيادة القيمة الإيجارية لهذه الوحدات إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

حالات الإخلاء والطرد

وأكد القانون استمرار العمل بحالات الإخلاء المنصوص عليها في التشريعات السابقة، وعلى رأسها المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تشمل الإضرار بالعين المؤجرة، أو الامتناع المتكرر عن سداد الإيجار، أو تغيير النشاط دون موافقة المالك.

كما نصت المادة 7 من قانون 164 لسنة 2025 على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة مع انتهاء المدة الانتقالية، أو في حال ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد انتهاء المدة، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض.

كما يحق للمستأجر إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن رفع الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من المحكمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

الطقس

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

الحكومة

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تعلن مفاجأة قبل العيد

طلعت تتسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران في واقعة مقتل عروس بورسعيد

طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد

الحكومة تعلن مفاجأة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

طارق لطفي

طارق لطفي : وقوفي أمام محمود حميدة كشف لي عن إنسان حقيقي

طارق لطفي

طارق لطفي : السوشيال ميديا سلاح ذو حدين .. والنجاح الحقيقي يظهر بالشارع

كريم محمود عبد العزيز

مسلسل المتر سمير الحلقة 10 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل فى أزمة جديدة

بالصور

تحديثات قوية لـ تانك 300 الهجينة .. تقنيات جديدة وقدرات أكبر للطرق الوعرة

تانك 300
تانك 300
تانك 300

بي إم دبليو تشوق للفئة السابعة 2027 بتحديثات جديدة

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

مقادير وطريقة عمل الغريبة لعيد الفطر

طريقة عمل الغريبة بالكوب
طريقة عمل الغريبة بالكوب
طريقة عمل الغريبة بالكوب

من المكانس للسيارات الكهربائية.. شركة صينية ‏تنتج مركبة بقوة 1900 حصان مستوحاة من فيراري ‏

شركة Dreame Technology الصينية
شركة Dreame Technology الصينية
شركة Dreame Technology الصينية

فيديو

ياسمين الخطيب

بعد وعكته الصحية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة اعتذار إلى هاني شاكر

محمود عزب

تصريحات نارية واعترافات جريئة من محمود عزب في أسرار

شيماء سيف

مي عمر السبب.. كواليس عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر

محمد كارتر

بعد شهور من الانفصال .. لمّ الشمل بين شيماء سيف وزوجها كارتر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد