قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 أزمات تضغط على الزمالك قبل مباراة أوتوهو الكونغولي في الكونفيدرالية
فى رمضان.. ما القدر المناسب من قراءة القرآن في صلاة التراويح ؟
حركة الملاحة بمضيق هرمز تهبط إلى أدنى مستوى مع تشديد طهران للحصار
موعد مباراة المصري البورسعيدي و شباب بلوزداد والقنوات الناقلة
حماس تدعو إيران لعدم استهداف دول الجوار
حزب الله يستهدف المطلة بدفعتين صاروخيتين
كأس الكونفدرالية.. موعد مباراة الزمالك وأوتوهو والقناة الناقلة
الفرار من قبضة الإشعارات | ثورة ضد إدمان الهاتف .. شباب العالم يبحثون عن طريقة للهروب من سجن الشاشات
آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق
تشكيل الزمالك المتوقع أمام أوتوهو في الكونفدرالية
بعد استهداف السفارة.. الهجوم على أهداف أمريكية قرب مطار بغداد
محمد جودة: الموسم الحالي هو الأسوأ في تاريخ الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الطرد الفوري في قانون الإيجار القديم.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء؟

الإيجار القديم
الإيجار القديم
محمد الشعراوي

مع تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، أصبح لدى الملاك أدوات قانونية واضحة للتعامل مع حالات امتناع المستأجر عن إخلاء الوحدة رغم توافر الأسباب القانونية لذلك. 

ونظم القانون آلية سريعة تمكن المالك من استرداد وحدته عبر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض إذا ترتب على رفض الإخلاء أي أضرار.

ويأتي ذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 7 من القانون  حيث حدد المدة القانونية لعقود الإيجار القديم بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية، مع إتاحة الإخلاء في حالات محددة حتى قبل انتهاء هذه المدة.

وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية؛ منح قانون الإيجار القديم- الذي تم إقراره مؤخرا وصدق عليه الرئيس السيسي- للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

يأتي ذلك وفقا لما جاءت به المادة 7 من القانون والتي نصت على أن: يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.

حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم

كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:

- ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.

- امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.

 

امتناع المستأجر عن إخلاء الوحدة

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات؛ خَوَّل القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.

وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى.

