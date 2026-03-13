برلماني يرفض تقليص تكليف خريجي الكليات الطبية: لا يجوز تغيير القواعد بعد التحاق الطلاب

أكد الدكتور نبيل العطار، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، رفضه التام لأي مقترح يقضي بتقليص نسبة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقرار الطلاب والالتزام بالوعود التي قدمت لهم عند التحاقهم بالكليات.

وأوضح العطار في صدى البلد أن الطلاب الذين التحقوا بالكليات الطبية منذ خمس أو ست سنوات دخلوا وفق قواعد واضحة تنص على حصولهم على التكليف بعد التخرج، لافتا إلى أن تغيير هذه القواعد بعد مرور سنوات على الدراسة يُعد مخالفة لمصداقية الدولة ويضر بالمواطنين والأسر التي تحملت أعباء مالية كبيرة، خاصة في الجامعات الخاصة.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية إلى أن استمرار التكليف مدى الحياة قد يشكل ضغطا على الموازنة العامة، لكنه أكد أن البديل لا يجب أن يكون الإلغاء المفاجئ، واقترح نظامًا انتقاليًا يضمن تكليف الخريجين لمدة خمس سنوات فقط، تتضمن تدريب عملي وتأهيل مهني، مع منح فرصة لاستكمال الدراسات العليا مثل الدبلومة أو الماجستير خلال هذه الفترة، على أن ينتهي التكليف بصورة منظمة تضمن تخريج كوادر مؤهلة وخبرة عملية حقيقية.

وحذر العطار من مخاطر طرح خريجين إلى سوق العمل دون خبرة كافية، مؤكدًا أن التعليم الأكاديمي يختلف عن التدريب العملي، وأن سنوات التكليف الأولى تعد مرحلة أساسية لتأهيل الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي لممارسة مهنتهم بكفاءة، بما يحمي جودة الخدمة الصحية وحياة المواطنين.

كما شدد على ضرورة تطبيق امتحان موحد على مستوى الجمهورية لضمان تكافؤ الفرص بين الخريجين، مشيرا إلى التناقض بين التوسع في أعداد المقبولين بالكليات الطبية، خاصة الخاصة، وبين الاتجاه لتقليص أعداد المكلفين، مؤكد أن الدولة إذا لم تكن بحاجة لهذه الأعداد يجب إعادة النظر في سياسات القبول لضبط المنظومة بشكل متكامل.