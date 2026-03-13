برلمانية: تحركات الرئيس السيسي الدبلوماسية ترسخ دور مصر المحوري في احتواء أزمات المنطقة

أكدت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن التحركات السياسية والدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تعكس رؤية مصرية واعية ومسؤولة تجاه التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن القاهرة تواصل أداء دورها التاريخي في دعم الاستقرار الإقليمي واحتواء التوترات المتصاعدة.

وأوضحت شاكر، في بيان لها اليوم، أن الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حمل رسائل مهمة، تؤكد حرص مصر على فتح قنوات للحوار مع مختلف الأطراف، والعمل على تهدئة الأوضاع، ومنع اتساع دائرة الصراع، خاصة في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مصر تتبنى سياسة متوازنة تقوم على دعم استقرار الدول العربية والحفاظ على أمنها القومي، إلى جانب الدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية؛ باعتبارها الطريق الأمثل لتسوية الأزمات، مشيرة إلى أن التحركات التي يقودها الرئيس السيسي تعكس إدراكاً عميقاً لحجم التحديات وضرورة العمل على منع التصعيد.

وأشارت إلى أن مكانة مصر الإقليمية والدولية، إلى جانب علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، تمنحها قدرة كبيرة على لعب دور فاعل في تقريب وجهات النظر وتهيئة المناخ للحوار، بما يسهم في احتواء التوترات وفتح مسارات للحلول السلمية.

وشددت الدكتورة إليزابيث شاكر على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود الدولية والإقليمية؛ للحفاظ على استقرار المنطقة، مؤكدة أن مصر ستظل داعمة لكل المبادرات التي تستهدف التهدئة وإعلاء لغة الحوار، بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب الشرق الأوسط.