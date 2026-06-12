روسيا تحذر رعاياها من خطر الاعتقال في تايلاند بناء على طلب من واشنطن

دعت وزارة الخارجية الروسية رعاياها إلى توخي الحذر الشديد عند السفر إلى تايلاند، نظرا لخطر الاحتجاز أو الاعتقال بناء على طلب الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للوزارة أورده موقع "روسيا اليوم" اليوم الجمعة: "وزارة الخارجية الروسية مضطرة مرة أخرى إلى حث المواطنين الروس على توخي الحذر الشديد عند السفر إلى تايلاند، سواء لأغراض الترفيه أو العمل، وذلك بسبب ارتفاع خطر الاحتجاز أو الاعتقال في ذلك البلد بناء على طلب وكالات الأمن ووكالات الاستخبارات الأمريكية".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن هذا البلد الودود والمحبوب لدى السياح الروس لا يزال من بين الأماكن التي شنت فيها واشنطن حملة مطاردة للروس.

وأضافت: "تتصرف الولايات المتحدة بعدوانية، متجاهلة السلطات التايلاندية، وتنفذ عمليات خاصة "لاعتقال" مواطنينا الذين تلاحقهم لأسباب مختلفة. ويواجه العديد من المعتقلين تهديدات من وكالات الاستخبارات الأمريكية وترهيبا وضغوطا نفسية تهدف إلى إجبارهم على الاعتراف".

وأوصت وزارة الخارجية الروسية في ظل الظروف الراهنة بشدة المواطنين الروس الذين لديهم أدنى شك في تعرضهم للملاحقة الجنائية من قبل السلطات الأمريكية، بالامتناع عن السفر إلى تايلاند، التي تربطها معاهدة تسليم مجرمين ثنائية مع الولايات المتحدة، وتجنب التوقف في مطاراتها.

وأضافت: "عند السفر إلى الخارج، من الضروري الاحتفاظ بمعلومات الاتصال وعنوان بعثات وزارة الخارجية الروسية في الخارج. وسيواصل المسؤولون الدبلوماسيون والقنصليون الروس، كما في السابق، تقديم المساعدة قدر استطاعتهم لحماية حقوق المواطنين الروس الذين يواجهون محنة".