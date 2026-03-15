مي عمر السبب.. كواليس عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر

أعلن المنتج محمد كارتر عودته إلى زوجته الفنانة شيماء سيف، عبر منشور نشره على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، في خبر حظي بتفاعل واسع من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد المنشور تفاعل عدد من الفنانين، من بينهم الفنانة مي عمر، التي حرصت على تهنئة الثنائي بعودتهما، إذ علّقت قائلة: «ربنا يبعد عنكم الشر إنتوا الاتنين أحسن من بعض».

وردّ محمد كارتر على تعليق مي عمر، موجّهًا لها الشكر، ومشيدًا بها، حيث وصفها بـ«بنت الأصول»، داعيًا الله أن يحفظها وزوجها المخرج محمد سامي

