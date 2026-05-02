حرب إيران تزيد أرباح شركات التجارة اليابانية

أثرت الحرب على إيران على الاقتصاد الياباني، حيث تتوقع كبرى شركات التجارة تحقيق أرباح قياسية نتيجة ارتفاع أسعار السلع والطاقة.

وذكرت شبكة "يو إس نيوز" الأمريكية اليوم السبت، أن الشركات، مثل ماروبيني وميتسوبيشي، تستفيد من زيادة أسعار النفط والغاز، ما يعزز إيراداتها ويفتح المجال لتحقيق نمو إضافي إذا استمرت الأسعار مرتفعة.

وفي المقابل، تعاني شركات المرافق والكهرباء في اليابان من ضغوط كبيرة، إذ تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، مما ينعكس سلبًا على أرباحها.

وحذّرت العديد من هذه الشركات من تراجع أرباحها، بينما فضّلت شركات أخرى عدم تقديم توقعات؛ بسبب حالة عدم اليقين في سوق الطاقة.

وتبرز هذه التطورات، هشاشة وضع اليابان في مجال الطاقة؛ نظرًا لاعتمادها الكبير على الواردات، خاصة من الشرق الأوسط.

ورغم توفر إمدادات كافية في الوقت الحالي؛ فإن استمرار التوترات وإغلاق ممرات حيوية مثل مضيق هرمز قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية وارتفاع التكاليف في المستقبل.