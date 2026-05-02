مستقبل وطن يعلن التشكيل الجديد للأمانة المركزية

أعلن حزب مستقبل وطن التشكيل الجديد للأمانة المركزية، في إطار حركة تغييرات تنظيمية واسعة تستهدف إعادة هيكلة الحزب وتعزيز كفاءته خلال المرحلة المقبلة.

وشمل التشكيل تعيين المستشار عبدالوهاب عبد الرازق حسن رئيسًا للحزب، والنائب أحمد عبدالجواد محمد محمد نائبًا لرئيس الحزب وأمينًا عامًا، إلى جانب تعيين عدد من نواب رئيس الحزب، وهم: النائب عبد الهادي القصبي، والنائب حسام الخولي، والنائب محمد زكي محمد الوحش، والنائب محمد إسماعيل منظور.

كما تضمن القرار تعيين عدد من الأمناء العامين المساعدين، من بينهم: أحمد إحسان مصطفى علي دياب، ومحمد جمال عبدالقادر الجارحي، واللواء يحيى عيساوي داود، وعبد الحميد بدوي الدرمداش أحمد، ومحمد نبيل محمد السيد حلاوة، وعاطف عبد الحميد عواد ناصر، وأكمل الله فاروق محمد عبد العال، ومحمد ماهر حامد محمد خليل، وعادل عبد الفتاح مأمون ناصر، وإيهاب أحمد سيد بدوي العمدة، وهشام محمد محفوظ أباظة، ورزق راغب ضيف الله حسين، وعصام هلال محمود عفيفي، ومسعد عبد المقصود بيومي حسن، ومحمد محمود أحمد سعفان.

وفيما يتعلق بالأمانات النوعية، تم تعيين النائب خالد أحمد محمد شلبي أمينًا للتنظيم، والنائبة رشا عبد الفتاح السيد رمضان أمينة للمرأة.

كما شمل التشكيل عددًا من الأمانات المتخصصة، من بينها: أمانة المجالس المحلية برئاسة الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ، وأمانة المهنيين برئاسة الدكتور السيد علي بدران، وأمانة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور رضا حجازي، وأمانة العضوية برئاسة الدكتور زين العابدين الأقطاوي، وأمانة الإعلام برئاسة الإعلامية هبة الله جلال، وأمانة الشباب برئاسة النائب أحمد حسام الدين عوض.

وضم التشكيل كذلك أمانات العمل الجماهيري، والعلاقات العامة، والشؤون البرلمانية، والعمال، وذوي الإعاقة، والصناعة، والشؤون القانونية، والتشريعية، والطاقة، والإسكان، والسياحة والآثار، والنقل والمواصلات، وصناعة المحتوى، والعلاقات الحكومية، والشؤون الاقتصادية، والاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الصغيرة، والتدريب والتثقيف، والعمل الأهلي، والعلاقات الخارجية، والمصريين بالخارج، وحقوق الإنسان، وريادة الأعمال، وتنمية الموارد، وشؤون البيئة، والصحة والسكان.

وأكد الحزب أن هذا التشكيل يأتي في إطار خطة شاملة لإعادة ترتيب الصفوف وضخ دماء جديدة، بما يعزز من قدرته على التفاعل مع الشارع المصري وتحقيق أهدافه السياسية والتنظيمية خلال الفترة المقبلة.