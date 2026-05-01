الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مستقبل وطن بالجيزة: الجمهورية الجديدة تُبنى بعرق الشرفاء.. وقرارات الرئيس طوق نجاة للعمال

محمد رمضان، أمين العمال بحزب "مستقبل وطن"
محمد رمضان، أمين العمال بحزب "مستقبل وطن"
حسن رضوان

قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، إننا تابعنا بكل فخر واعتزاز احتفالية عيد العمال من قلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هذا الصرح الذي يجسد عبقرية "صنع في مصر"، موضحًا أن مشاركة الرئيس السيسي وتكليمه المباشر لعمالنا هي رسالة ثقة بأن "الجمهورية الجديدة" تُبنى بعرق الشرفاء لا بالشعارات.

وأكد "رمضان"، في بيان، أننا نثمن قيام الرئيس بافتتاح مشروعين حيويين على أرض محافظة الجيزة عبر الفيديو كونفرانس؛ وهما محطة محولات روافع رشيد 2 ومستشفى بولاق الدكرور العام، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ليست مجرد مبانٍ، بل هي شرايين حياة تخدم ملايين المواطنين والعمال في محافظتنا العريقة، وتؤكد أن يد البناء تمتد لتطوير البنية التحتية والخدمات الصحية بالتوازي مع النهضة الصناعية.

وأوضح أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، أن توجيه الرئيس السيسي بصرف منحة استثنائية قدرها 4500 جنيه على مدار 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة، وإعفاءهم من رسوم قياس المهارة، هو تجسيد حقيقي لمفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، مؤكدًا أن هذه القرارات طوق نجاة ودعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، وخطوة جادة لدمجهم في الاقتصاد الرسمي وصون كرامتهم.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وضع النقاط على الحروف حين ربط بين التصنيع المحلي والأمن القومي، موضحًا أن تفقده لأول عربة مترو مجمعة محليًا بمصنع "نيرك" هو إعلان رسمي عن دخول مصر عصر الصناعات الثقيلة والمتطورة، كما أن الإشارة إلى استصلاح 4.5 مليون فدان هي بشارة خير تؤمن غذاء المصريين وتخلق ملايين فرص العمل لشبابنا الذي يمثل 65% من قوتنا الضاربة.

وثمن تأكيد الرئيس السيسي على أن كرامة العمالة المصرية في الخارج مصونة، وأن الدولة تتابع مساراتهم بدقة، موضحًا أن هذا التصريح يمنح ملايين المغتربين شعورًا بالفخر والظهير القوي الذي يحميهم خلف الحدود، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي بتشكيل لجان دائمة لربط التعليم بسوق العمل وإطلاق منصة سوق العمل هي الرؤية التي طالما نادينا بها في حزب مستقبل وطن، ونحن نحتاج إلى عامل مؤهل وعلمي لينافس عالميًا، وهو ما يتحقق الآن بفضل هذه الإستراتيجيات الوطنية الطموحة.

وجدد العهد والولاء للقيادة السياسية، بأن نكون جنودًا في معركة البناء، باذلين كل الجهد لتوعية ودعم عمالنا، ومستمرين في العمل خلف سيادته حتى تتبوأ مصر مكانتها اللائقة بين الأمم، مشددًا على أننا نقف اليوم أمام مشهد تاريخي يبرهن على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تُقدر العمل فحسب، بل تُقدس سواعد أبنائها وتجعل من كرامة العامل المصري وحقوقه خطًا أحمر لا يقبل التهاون.

أمين عمال مستقبل وطن الجمهورية الجديدة

قادة إيران
آودي
نيسان
The Voice Kids
