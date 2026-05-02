الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مستقبل وطن يعلن حركة تغييرات تنظيمية بالمحافظات .. وتعيين أمناء جدد

أصدر حزب مستقبل وطن قرارًا تنظيميًا بإجراء عدد من التغييرات في تشكيلات المحافظات، شملت تعيين عدد من أمناء المحافظات وأمناء التنظيم، في إطار إعادة الهيكلة وتعزيز الأداء الحزبي.

وتضمن القرار تعيين:

النائب عبدالوهاب أحمد حسن خليل أمينًا لمحافظة الجيزة

النائب طارق أحمد محمد عبد الهادي أمينًا لمحافظة الدقهلية

مصطفى محمد عطية الكمار أمينًا لمحافظة القليوبية

النائب أحمد عبد المجيد أحمد محمد عبد أمينًا لمحافظة الإسكندرية

الدكتور ممدوح مصطفى سيد غراب أمينًا لمحافظة الشرقية

النائب أحمد فؤاد علي الجراوني أمينًا لمحافظة الغربية

النائب عبدالمنعم عمارة خضر أمينًا لمحافظة كفر الشيخ

محمد إبراهيم الصادق جراجي أمينًا لمحافظة الأقصر

محمود معوض نفادي معوض أمينًا لمحافظة أسيوط

علي محمود علي مبارك أمينًا لمحافظة سوهاج

كما شمل القرار تعيين:

النائب مراد محمد أحمد هلال أبوالدهب أمين تنظيم محافظة الجيزة

النائب أحمد رأفت أحمد عبد الفتاح صبحي أمين تنظيم محافظة الإسكندرية

عبدالدائم عبدالحميد عبدالدائم غانم أمين تنظيم محافظة الشرقية

محمد موسى عبد الواحد موسى عبد أمين تنظيم محافظة الغربية

النائب أحمد مصطفى أحمد محمد خليل الشناوي أمين تنظيم محافظة أسيوط

السيد أحمد محمد نشأت منصور يوسف أمين تنظيم محافظة سوهاج

النائب طه عبدالنواب محمد عبدالجليل أمين تنظيم محافظة الفيوم


وأكد الحزب أن أمناء وأمناء التنظيم الذين لم ترد أسماؤهم بالقرار مستمرون في مواقعهم، على أن يتم نشر القرار عبر الصفحة الرسمية للحزب.

