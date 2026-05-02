الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

بحضور رئيس الشيوخ .. كبار رجال الدولة والسياسة يشاركون حفل زفاف الشلمة

شهد حفل زفاف الدكتور محمد جابر الشلمة نجل الدكتور جابر الشلمة وابن شقيق نائبي مجلس الشيوخ،  محمد الشلمة و عمرو الشلمة، حضوراً لافتاً لعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ورموز العمل السياسي والتشريعي في مصر.

تقدم الحضور المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، واللواء أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ  والدكتور محمد زكي الوحش وكيل مجلس النواب، كما شارك في الاحتفال عدد من الوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين، من بينهم، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأسبق، وكذلك الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمستشار أحمد الغنام الأمين العام لمجلس الشيوخ، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بجانب المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، والمستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ سابقا، بجانب الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور .

 مشاركة واسعة من قيادات الأحزاب والقوى الوطنية

وشهد الحفل مشاركة واسعة من قيادات الأحزاب والقوى الوطنية، وفي مقدمتهم قيادات حزب مستقبل وطن، النائب أحمد عبد الجواد الأمين العام لحزب مستقبل وطن،  والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، واللواء يحيى عيساوي الأمين العام المساعد، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم ولفيف من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

أحيا الحفل عدد من نجوم الفن في مصر، بينهم الفنان تامر حسني والفنان أحمد سعد اللذين أشعلا أجواء الحفل بمجموعة من أشهر أغانيهما وسط تفاعل كبير من الحضور.

فوائد تناول الخيار الصحية
القهوة وصحة الأمعاء
سهير زكي
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
