تحرير 340 محضر تموين بالأسواق والمخابز في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، بإشراف مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط عدة حملات التشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية والرقابة على الأسواق وضبط الأسعاروالمخالفات وتشديد الرقابة على كافه مستودعات البوتاجاز لضمان توفير اسطوانه البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابه علي توزيع الحصص والحد من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيةبدائره المحافظه.

وعليه أسفرت الحملات التموينية عن مجهود المديرية بإجمالي 340 محضرا في عدة مجالات منها الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمواد البترولية.

وتم إحالة المحاضر إلى النيابه العامه لتولى التحقيق في الوقائع.

ونبه مجدي عبدالكريم عامر وكيل الوزارة بتكثيف الحملات التموينية وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونا.