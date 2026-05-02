تجديد الثقة في حماد موسى أمين مستقبل وطن بالإسماعيلية

أعلن حزب حزب مستقبل وطن عن تجديد الثقة في النائب حماد موسى، أمين الحزب بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار دعم القيادات الحزبية التي أثبتت كفاءة في العمل التنظيمي وخدمة المواطنين.



ويأتي قرار التجديد تقديرًا للدور البارز الذي قام به “موسى” خلال الفترة الماضية، سواء في تعزيز التواجد الجماهيري للحزب أو في دعم المبادرات المجتمعية والتنموية داخل المحافظة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توسيع قاعدة المشاركة السياسية.

وأكدت قيادات الحزب أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين، مع التركيز على الملفات الخدمية والتنموية، مشيرين إلى أن تجديد الثقة يعكس حرص الحزب على الاستمرارية والبناء على النجاحات المحققة.



كما أعرب النائب حماد موسى عن اعتزازه بثقة قيادات الحزب، مؤكدًا استمراره في بذل أقصى الجهود لخدمة أهالي الإسماعيلية، والعمل على دعم خطط التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين.