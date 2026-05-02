الدردير : ماتش القمة اللي خسرناه تحصيل حاصل والزمالك بطل الدوري

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لـ جماهير الزمالك بعد فوز القلعة الحمراء في مباراة القمة.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك يكسب ان شاء الله الماتشين الجايين ويبقى ماتش القمه اللي خسرناه ده ملهوش لازمه وتحصيل حاصل والزمالك بطل الدوري ".

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس، الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.