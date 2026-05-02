برنتفورد يتقدم للمركز السادس بعد تحقيق الفوز على وست هام يونايتد

سجل إيجور تياجو هدفه رقم 22 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليقود برنتفورد للفوز 3-صفر على ضيفه وست هام يونايتد اليوم السبت ما يعزز آماله في التأهل إلى المسابقات القارية وأضعف حظوظ الفريق الضيف في البقاء في ‌دوري الأضواء.

وسجل المهاجم البرازيلي تياجو من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني ليضاعف تقدم فريقه الذي كان قد افتتح التسجيل بهدف عكسي أحرزه كونستانتينوس مافروبانوس في الدقيقة 15.

أما وست هام الذي عانى من سوء الحظ، فقد حرمه إطار المرمى من التسجيل في ثلاث مناسبات، كما ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا سجله بداعي التسلل.