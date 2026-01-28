ارتفاعات قياسية في أسعار الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21

ارتفاعات قياسية في أسعار الذهب على مستوى العالم، حيث سجل سعر الاوقية في البورصة العالمية أكثر من 5200 دولار وهذا رقم غير مسبوق في التاريخ .

ارتفاعات تاريخية في أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قويًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات، وترقب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».



جرام الذهب عيار 21 بـ 7045 جنيهًا

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 195 جنيهًا خلال اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 7045 جنيهًا، بينما قفزت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 189 دولارًا لتسجل 5273 دولارًا، قبل أن تلامس مستويات تاريخية أعلى.

جرام الذهب عيار 24 بـ 8052 جنيهًا



وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 8052 جنيهًا، وعيار 18 سجل قرابة 6039 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 56360 جنيهًا.



وعالميًا، اخترق الذهب حاجز 5300 دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخه، حيث صعد السعر الفوري إلى نحو 5309 دولارات، محققًا مكاسب تتجاوز 22% منذ بداية العام، في ظل تزايد الطلب على الملاذات الآمنة.



ويعكس هذا الصعود حالة القلق المتزايدة في الأسواق نتيجة الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية، إلى جانب السياسات والتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثارت مخاوف بشأن مستقبل الدولار واستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



ارتفاع الإقبال عبى شراء الذهب

وتزايد الإقبال على الذهب مع تصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو ما يعزز جاذبية المعدن الأصفر رغم كونه لا يدر عائدًا دوريًا. كما أسهمت مخاوف «أزمة الثقة» في الدولار في تسريع عمليات البيع، خاصة بعد تصريحات ترامب التي ألمح فيها إلى رغبة داخل البيت الأبيض في إضعاف العملة الأمريكية مستقبلًا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الحالي، إلا أن المستثمرين يترقبون إشارات أوضح حول مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وفي توقعات مستقبلية، قال «دويتشه بنك» إن أسعار الذهب قد ترتفع إلى 6000 دولار للأوقية خلال عام 2026، مدعومة باستمرار الطلب الاستثماري وزيادة توجه البنوك المركزية والمستثمرين نحو الأصول غير الدولارية والملموسة.



وعلى الصعيد الجيوسياسي، أسهمت التوترات المتصاعدة في دعم الذهب، سواء بسبب الخلافات بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، أو استمرار الحرب الروسية الأوكرانية دون أفق واضح للحل، إلى جانب تجدد المخاوف من حرب تجارية بعد تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية مشددة على كندا.



سر ارتفاع أسعار الذهب بشكل قياسي

رصد الدكتور اشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أسباب تحقيق الذهب قفزات متتالية في السعر حتى تجاوز سعره عالميا اليوم مستوى 5300 دولار للأوقية للمرة الأولى على الإطلاق.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم



وأوضح أن السبب الأول يأتي مدفوعا باستمرار زيادة الطلب القوي على الذهب بالتزامن مع تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له خلال أربع سنوات ما زاد من إقبال المستثمرين على الاستثمار في الذهب والتخلى عن الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية بالدولار .

واضاف غراب, أن تصاعد التوترات الجبوسياسية والخلاف بين أمريكا وحلف شمال الأطلسي بشأن جرينلاند, إضافة إلى هجوم دونالد ترامب على إيران, والحرب الروسية الأوكرانية, والحرب التجارية العالمية وفرض ترامب رسوما تجارية, تعد من الأسباب الأساسية أيضا والتي أدت إلى إقبال الأفراد والمستثمرين والبنوك المركزية إلى شراء الذهب كملاذ آمن في ظل موجة التقلبات العالمية, وسط التوقعات بمزيد من ‌حالة عدم ⁠اليقين المالي والجيوسياسي العالمي, ما زاد من الطلب على الذهب وارتفاع سعره وسط توقعات باستمرار ارتفاع سعره خلال العام الجاري.