لم أقصد الاساءة .. أقطاي عبد الله يوضح حقيقة أزمته مع جماهير الزمالك

كشف أقطاي عبد الله، لاعب إنبي، موقفه عقب الجدل الذي أثير خلال مواجهة فريقه مع الزمالك، مؤكدًا أن ما حدث في الملعب لم يكن يهدف إلى الإساءة إلى جماهير القلعة البيضاء.

وقال اللاعب في بيان له عبر فيسبوك: "أحب أن أوضح، بكل احترام وتقدير، أن أي تصرف صدر مني خلال المباراة لم يكن أبدًا بقصد الإساءة لجماهير الزمالك أو التقليل من قيمة نادٍ كبير وعريق بحجم الزمالك وتاريخه".

وأضاف: "أن كرة القدم دائمًا ما تشهد حماسًا وضغطًا كبيرًا داخل الملعب، وهو ما قد يؤدي أحيانًا إلى سوء فهم لبعض اللحظات، مؤكدًا أن الاحترام المتبادل بين اللاعبين والجماهير يظل هو الأساس".



وأتم اللاعب تصريحاته قائلًا: "لو كان أي تصرف مني قد تسبب في ضيق لأي فرد من جماهير الزمالك، فأنا أعتذر عنه بكل احترام، وكل التقدير لجماهير الزمالك الكبيرة ولكل جماهير الكرة المصرية".