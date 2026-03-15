سليمان : تغييرات معتمد جمال ساهمت في تعادل الزمالك مع أوتوهو

أبدى صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، رضاه عن تعادل الفريق الأبيض مع أوتوهو في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد عبدالجليل: " الزمالك نجح في الخروج بأفضل نتيجة ممكنة في ظل الظروف الصعبة التي واجهها قبل لقاء أوتوهو وعدم تأجيل مباراة إنبي واللاعبين تعرضوا لإرهاق بدني كبير وخاضوا تدريب واحد قبل مواجهة بطل الكونغو".

وأضاف: "تغييرات معتمد جمال كانت مميزة وساهمت في الخروج بالتعادل واللقاء كان صعب بسبب الطقس وأرضية الملعب لأنه نجيل صناعي من الجيل القديم".