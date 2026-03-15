سيد رجب يُغري بيبو بالأملاك ومنصب العمدة حتى يبقى في الصعيد

يحاول العمدة محمد نصر أبو دياب (سيد رجب) إغواء بيبو بالكثير من الامتيازات، على رأسها إدارة الكثير من الأراضي والمصانع والأملاك، وأن يكون هو العمدة القادم بعد أبو دياب، وأن يعود إلى اسمه الأصلي بهجت، بدلًا من بيبو.



وكان بيبو قد عاد إلى أبيه بعد سنوات طويلة جدًا، حيث لم يكن أبو دياب يعلم أن له ابن آخر من الأساس، وبعدما قال له بيبو أنه سوف يعود إلى القاهرة حتى يكون مع والدته (زينة منصور)، يخبره أبو دياب بأنه سوف يبني لها منزلًا خاصًا في إسنا، وأن كل مشاكله ستكون في طريقها إلى الحل.

وفي نهاية الحلقة العاشرة، يرتدي بيبو الزي الصعيدي ويحتفل به أبو دياب وأهل المدينة، ويعلن أبو دياب أن بهجت هو العمدة القادم، وهذا كله وسط فرحة ظاهرة، لكن الكثير ممن حولهم يحملون الحقد لبيبو.



مسلسل بيبو أحد إنتاجات شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وهو بطولة جماعية بمشاركة أحمد بحر الشهير بـكزبرة وسيد رجب وهالة صدقي وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة Watch It، وON E الساعة 12:15 صباحًا وCBC الساعة 9:45 مساءً.