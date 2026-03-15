قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تبلغ 1.2 مليار دولار.. مصر تسلّم 8 رخص ذهبية جديدة لمشروعات محلية وعربية وأجنبية .. تفاصيل

وزير الاستثمار خلال تسليم الرخص الذهبية لأصحاب المشروعات
علياء فوزى

أعلنت وزارة الاستثمار عن  تسليم 8 رخص ذهبية لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية في قطاعات الطاقة، النقل، التصنيع، والخدمات اللوجستية والأغذية، بإستثمارات إجمالية بالعملة الأجنبية تبلغ 1.2 مليار دولار وبالعملة المحلية نحو 16 مليار جنيه.

وقام الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتسليم الرخص لأصحاب المشروعات.

وخلال السطور التالية نستعرض المشروعات الثمانية وحجم الاستثمارات الخاصة بها.

1-مصنع سيارات بإستثمارات 6.35 مليار جنيه

تسلمت شركة ماك لتصنيع وسائل النقل المصرية، الرخصة الذهبية لإقامة مصنع متكامل لتصنيع وتجميع السيارات (بنزين، كهرباء، وهجين) ومركبات النقل الخفيف بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 6.35 مليار جنيه مصري، ومن المتوقع أن يوفر 1000 فرصة عمل، ومن المستهدف تنفيذ المشروع يناير 2027.

2-ميناء جاف بإستثمارات 115.4 مليون دولار

ومنح الدكتور محمد فريد، الرخصة الذهبية لشركة ميدلوج (MEDLOG السويسرية) لإنشاء وتشغيل ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة 115.4 مليون دولار أمريكي، ومن المرتقب تنفيذ المشروع -الذي يوفر فرص عمل لنحو 650 عامل وموظف- في 30 يونيو 2027.

3- مصنع لإنتاج الصودا بإستثمارات 680 مليون دولار 

وحصلت شركة المصرية للصودا اش على الرخصة الذهبية، لتدشين مصنع لإنتاج الصودا آش ومشتقاتها (بيكربونات الصوديوم) على مساحة 1.121 مليون متر مربع  بمحافظة مطروح بتكلفة استثمارية 680 مليون دولار، ومن المتوقع أن ينتهي تنفيذ المشروع في 30 يونيو 2027، مع توفير فرص عمل لـ 600 عامل مباشرة و 2000 عامل بشكل غير مباشر.

4-مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون بإستثمارات 172 مليون دولار

وسلم وزير الاستثمار، الرخصة الذهبية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون المصرية لإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله بتكلفة إستثمارية 172 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ في 30 يونيو 2027، مع توفير فرص عمل لـ 250 عامل بشكل مباشر و 2000 عامل بشكل غير مباشر.

5-مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بإستثمارات 207.5 مليون دولار

وتسلمت شركة مصدر أي بي إتش –مشروع إماراتي مصري مشترك- الرخصة الذهبية لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بتكلفة إستثمارية 207.5 مليون دولار، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري للمشروع في 31 مايو 2027، مع توفير فرص عمل لنحو 2000 عامل وفني ومهندس خلال فترة الإنشاء والتشغيل.

6- مصنع أدوات ومعدات مكتبية بإستثمارات 8.7 مليار جنيه

وتسلمت الرخصة الذهبية شركة ديلي إيجيبت الصناعية الصينية لإنشاء مصنع للأدوات المكتبية والمدرسية والرياضية بالعاشر من رمضان بتكلفة 8.74 مليار جنيه مصري، ويوفر 2200 فرصة عمل، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في 15 فبراير 2027. 

7- مصنع غزل ونسيج صيني بإستثمارات 58 مليون دولار

وتسلمت شركة كينجدوم للكتان (KINGDOM LINEN) الصينية الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل مصنع للكتان والغزل والنسيج بمدينة السادات مع الإلتزام بتصدير 100% من إنتاجه للخارج، بتكلفة استثمارية 58 مليون دولار، ومن المتوقع تنفيذ المشروع في يناير 2027.

8- مصنع أغذية بإستثمارات مليار جنيه
حصلت شركة الأمير المصرية لتصنيع الحاصلات الزراعية على الرخصة الذهبية لإنشاء مجمع لتجهيز وتعبئة الخضروات والفاكهة وتصنيع معجون الطماطم بمدينة السادات بتكلفة مليار جنيه مصري، ومن المتوقع تنفيذ المشروع في أكتوبر 2027، مع توفير 400 فرصة عمل.

ماهي الرخصة الذهبية

وتعرف الرخصة الذهبية بأنها الموافقة الواحدة التي يتحصل عليها المستثمر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بدلًا من أن يضطر المستثمر للمرور على جهات متعددة للحصول على موافقات منفصلة، إذ تمنحه الدولة رخصة واحدة تغطي ​موافقة تأسيس المشروع، ​تراخيص البناء، ​تراخيص التشغيل، و​تخصيص الأراضي.

وتبلغ مدة الحصول على الرخصة الذهبية خلال 20  يوم عمل من تاريخ استيفاء المستندات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

مها نصار

مسلسل على قد الحب الحلقة 25 .. مها نصار تتعرّض للهلاوسة وخطف محمد علي رزق

طارق لطفي

طارق لطفي : وقوفي أمام محمود حميدة كشف لي عن إنسان حقيقي

طارق لطفي

طارق لطفي : السوشيال ميديا سلاح ذو حدين .. والنجاح الحقيقي يظهر بالشارع

بالصور

فستان أنيق.. ميرهان حسين تستعرض جمالها

فيديو

ياسمين الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

