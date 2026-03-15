موعد إخراج زكاة الفطر 2026 وقيمتها والفئات المستحقة.. تتصدر زكاة الفطر 2026 اهتمامات المسلمين خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، إذ يحرص الكثيرون على معرفة قيمتها وآخر موعد لإخراجها والفئات المستحقة لها وفق الأحكام الشرعية، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك وما يحمله من معانٍ إنسانية واجتماعية تعزز روح التكافل بين أفراد المجتمع.

وتعد زكاة الفطر من أهم الشعائر الإسلامية التي يؤديها المسلمون في ختام شهر رمضان، حيث تهدف إلى تطهير الصائم مما قد يقع فيه من لغو أو تقصير أثناء الصيام، كما تسهم في إدخال السرور على الفقراء والمحتاجين خلال أيام العيد من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية.

ويبحث كثير من المسلمين في هذه الفترة عن قيمة زكاة الفطر المحددة لعام 2026، وكذلك الموعد المناسب لإخراجها حتى تصل إلى مستحقيها في الوقت الصحيح قبل صلاة عيد الفطر، وفق ما ورد في السنة النبوية وأحكام الشريعة الإسلامية.

قيمة زكاة الفطر 2026 في مصر

أعلن الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية أن قيمة زكاة الفطر لعام 2026 تبلغ 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، وهو المبلغ الذي حددته الجهات المختصة ليكون الحد الأدنى الذي يمكن إخراجه عن الشخص الواحد.

وأوضحت دار الإفتاء أن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى للزكاة، ويجوز للمسلم أن يزيد عليه إذا أراد ذلك، إذ إن الزيادة في الصدقة والزكاة من الأعمال المستحبة التي تعود بالنفع على الفقراء والمحتاجين.

كما أكدت الإفتاء جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلًا من الحبوب، وذلك تيسيرًا على الناس ولتحقيق مصلحة الفقراء، حيث يمكنهم من خلالها تلبية احتياجاتهم المختلفة خلال عيد الفطر المبارك.

طريقة حساب قيمة زكاة الفطر

اعتمدت دار الإفتاء في تحديد الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر على السعر الرسمي لكيلو القمح، باعتباره من الأقوات الأساسية التي يعتمد عليها كثير من الناس في غذائهم.

وبحسب طريقة الحساب المعتمدة، يبلغ سعر الكيلو الواحد من القمح 13.33 جنيهًا، بينما يزن الصاع النبوي 2.04 كيلو، وهو المقدار الذي يتم إخراج زكاة الفطر على أساسه.

وبناءً على هذه المعادلة الحسابية يصل الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر إلى نحو 27.19 جنيهًا، مع استحباب الزيادة لمن أراد إخراج مبلغ أكبر دعمًا للفقراء والمحتاجين.

الفئات المستحقة لزكاة الفطر 2026

توجه زكاة الفطر إلى الفئات المستحقة وفق الضوابط التي حددتها الشريعة الإسلامية، حيث تهدف هذه الزكاة إلى دعم الفقراء والمحتاجين ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ومن بين الفئات المستحقة لزكاة الفطر الفقراء والمساكين الذين لا يجدون قوت يومهم، حيث ينبغي توجيه الزكاة إليهم حتى يستفيدوا منها في توفير احتياجاتهم الضرورية خلال أيام العيد.

كما يشترط أن تصل الزكاة إلى مستحقيها الحقيقيين وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي منها وهو مساعدة المحتاجين وتعزيز التكافل الاجتماعي بين المسلمين.

ويجوز إخراج زكاة الفطر من الطعام الأساسي الذي يقتاته الناس مثل الأرز أو القمح أو التمر أو غيرها من الأقوات الأساسية، وذلك بواقع صاع نبوي يعادل تقريبًا ما بين 2.5 إلى 3 كيلو.

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2026

يتساءل كثير من المسلمين عن آخر موعد لإخراج زكاة الفطر حتى يتم أداؤها في الوقت الصحيح، خاصة مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك.

ويمكن إخراج زكاة الفطر بداية من أول أيام شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، حيث يعد هذا الوقت هو الفترة الشرعية المسموح فيها بإخراج الزكاة.

ويفضل إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد مباشرة، وذلك اتباعًا لما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة، حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد.

ويحرم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد، وفي حال تأخر المسلم عن إخراجها في وقتها يجب عليه قضاء الزكاة بعد ذلك باعتبارها زكاة فائتة.

أهمية زكاة الفطر في دعم الفقراء

تمثل زكاة الفطر أحد أهم مظاهر التكافل الاجتماعي في الإسلام، حيث تسهم في مساعدة الفقراء والمحتاجين على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال أيام عيد الفطر.

كما تساعد هذه الزكاة في تحقيق قدر من التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع، من خلال مشاركة الأغنياء للفقراء جزءًا من أموالهم بما يعزز روح التضامن والتراحم.

وتحرص الأسر المسلمة في مختلف البلدان على إخراج زكاة الفطر في موعدها المحدد، حتى تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد وتحقق الهدف الذي شرعت من أجله.