ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

لم تعد الصواريخ التي تتساقط في سماء الشرق الأوسط مجرد مشهد عسكري يتكرر في نشرات الأخبار، بل تحولت إلى مؤشر خطير على أن العالم يقف مرة أخرى فوق أكثر نقاطه هشاشة. فكل انفجار يقع قرب الخليج لا يهز مدينة أو قاعدة عسكرية فحسب، بل يهز شريان الطاقة الذي يقوم عليه الاقتصاد العالمي كله. وفي لحظة واحدة عاد الشرق الأوسط ليذكّر العالم بحقيقة حاول كثيرون تجاهلها لسنوات: أن استقرار الأسواق العالمية لا يزال معلقًا فوق مياه مضيق ضيق، تمر عبره ناقلات النفط كل يوم محملة بطاقة العالم وأعصابه الاقتصادية.

ما يحدث اليوم يتجاوز بكثير حدود مواجهة عسكرية بين إيران وخصومها. فالمشهد الأوسع يكشف عن صراع نفوذ يتقاطع فيه الاقتصاد مع الجغرافيا السياسية، وتتحرك فيه القوى الكبرى بحسابات أبعد من حدود المنطقة. حين ترتفع أسعار النفط فور اشتعال أي مواجهة في الخليج، فهذا ليس لأن الأسواق تخاف من صاروخ واحد، بل لأنها تدرك أن المنطقة التي تنتج جزءًا ضخمًا من طاقة العالم يمكن أن تتحول في لحظة إلى بؤرة اضطراب اقتصادي عالمي.

ولهذا السبب تحديدًا يعود اسم مضيق هرمز إلى واجهة العناوين الدولية كلما تصاعد التوتر في المنطقة. هذا الممر البحري الضيق، الذي لا يتجاوز عرضه عشرات الكيلومترات في بعض نقاطه، يمر عبره ما يقرب من خمس تجارة النفط العالمية. أي اضطراب فيه لا يعني مجرد تأخير شحنة نفط أو تغيير مسار ناقلة، بل يفتح الباب أمام سلسلة من الصدمات الاقتصادية التي قد تضرب الأسواق في قارات بعيدة لا علاقة مباشرة لها بساحة القتال.

العواصم الكبرى تدرك هذه الحقيقة جيدًا. فواشنطن ترى أمن الخليج جزءًا من أمنها الاستراتيجي، ليس فقط لحماية الحلفاء بل لضمان استمرار تدفق الطاقة الذي يقوم عليه الاقتصاد العالمي. أوروبا تخشى من أي أزمة جديدة في أسعار الطاقة بعد سنوات من التقلبات الاقتصادية. أما الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، فتراقب بحذر شديد لأن أي اضطراب طويل في المنطقة قد ينعكس مباشرة على صناعتها ونموها الاقتصادي.

وفي الخلفية تتحرك روسيا ببراغماتية باردة، مدركة أن كل توتر في سوق الطاقة يرفع قيمة النفط والغاز، ويمنحها مساحة أوسع في لعبة النفوذ الدولية. وهكذا تتحول مواجهة إقليمية إلى رقعة شطرنج عالمية تتحرك فوقها القوى الكبرى بحسابات دقيقة، بينما تبقى المنطقة نفسها في قلب هذه المعادلة.

لكن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الصواريخ أو الضربات العسكرية، بل في الاحتمال الذي تخشاه الأسواق: أن تتحول هذه المواجهة إلى اضطراب طويل في تدفق الطاقة. فالعالم الذي خرج بالكاد من أزمات اقتصادية متتالية لا يملك رفاهية صدمة نفطية جديدة. أي ارتفاع حاد في الأسعار يمكن أن يشعل موجة تضخم عالمية، ويضغط على اقتصادات تعاني أصلًا من تباطؤ النمو وارتفاع الديون.

لهذا لم يعد القلق محصورًا في حدود الشرق الأوسط. فكل تطور عسكري في الخليج يتردد صداه في بورصات العالم، وكل تصريح سياسي يخرج من العواصم المعنية يُقرأ في الأسواق كما لو كان إشارة مبكرة إلى اتجاه الاقتصاد العالمي. هكذا تتحول منطقة واحدة إلى مركز توتر عالمي، ليس فقط لأنها ساحة صراع سياسي، بل لأنها عقدة الطاقة التي يقوم عليها جزء كبير من الاقتصاد الدولي.

الشرق الأوسط كان دائمًا منطقة تتقاطع فيها المصالح الكبرى، لكن ما يحدث اليوم يعيد تأكيد هذه الحقيقة بقوة. فالعالم الذي ظن أنه تجاوز عصر صراعات النفط يجد نفسه مرة أخرى أمام معادلة قديمة لم تتغير: حيثما يشتعل النفط، يرتجف العالم.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل ما نشهده مجرد مواجهة إقليمية عابرة سرعان ما تخمد كما حدث مرات عديدة من قبل، أم أننا أمام لحظة جديدة يعود فيها الشرق الأوسط ليضع العالم كله أمام اختبار اقتصادي وسياسي لا يمكن تجاهله ؟

