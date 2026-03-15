رضا عبدالعال: الزمالك واجه بطل الكونغو في ظروف صعبة

أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك واجه فريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في مباراة وأجواء صعبة السبت في ذهاب دور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" ملعب فريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل سيء ولا يصلح لاستضافة المباريات وفريق الزمالك لعب في أجواء وملعب سئ ورغم ذلك خرج بنتيجة إيجابية جيدة".

وأشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك قد على تحقيق الفوز على بطل الكونغو برازفيل في مباراة العودة في القاهرة والتأهل إلى الدور التالي.