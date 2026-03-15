بشير التابعي: لاعبو الزمالك " كتلة نار" .. وزيزو أفضل من أي نجم بالفريق



أكد بشير التابعي نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك لن يتوج ببطولة الدوري المصري الممتاز على الرغم من تصدره الدوري



وقال التابعي في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: الزمالك متصدر الدوري " صدفه" .. ومجلس الزمالك ضعيف وحا اطط رأسه في الرمل "

وأضاف ؛ اقولها لجماهير الزمالك بصراحة " الفريق لن يتوج بالدوري .. والأهلي سيتوج باللقب

وتابع: لاعبي الزمالك اقل في المستوي من الاهلي وبيراميدز ولاعبي الزمالك " كتله نار" بسبب عدم توافر المستحقات المالية .. وزيزو أفضل من اي لاعب في الأبيض



وواصل: جماهير الاهلي " ضاغطة " علي زيزو وبيتعاملوا معاه علي انه " ساحر "

واكمل: ييس توروب " معندوش فكرة " والفريق سيكون أفضل بدونه