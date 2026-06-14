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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سويلم يؤكد أهمية التوسع في تطبيق الري الحديث والحلول المستدامة

وزير الري يؤكد أهمية التوسع في تطبيق الري الحديث والحلول المستدامة لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية
وزير الري يؤكد أهمية التوسع في تطبيق الري الحديث والحلول المستدامة لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية
أ ش أ

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز كفاءة إدارة واستخدام المياه، خاصة في ظل التحديات المائية والمناخية الحالية.

وأشار إلى أهمية التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة والحلول المستدامة التي تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروع "الإدارة المرنة مناخيا للمياه والقدرة على التكيف مع المناخ على المستوى الحقلي في وادي النيل" (CROWN)، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يعد هذا المشروع أحد المشروعات الاستراتيجية الرائدة المدرجة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي".

وخلال الاجتماع، تم استعراض أهداف المشروع المتمثلة بشكل أساسي في تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، ورفع كفاءة عملية الري الحقلي بهدف تقليل فاقد المياه، وزيادة إنتاجية المحاصيل، وخلق أكثر من 21 ألف فرصة عمل في المناطق الريفية.. كما يعتمد المشروع أنظمة الطاقة الشمسية كخيار أساسي لتشغيل محطات الرفع لخفض انبعاثات الكربون والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.

وتقدر الفترة الزمنية للمشروع عبر مرحلته الأولى بحوالي 7 سنوات، تُستهدف خلالها محافظتا المنيا وبني سويف بمساحة 30 ألف فدان، تشمل 25 ألف فدان من الأراضي القديمة، و5 آلاف فدان من الأراضي الرملية، على أن تشهد المرحلة الثانية توسعاً تدريجياً يشمل محافظات وسط وجنوب الصعيد لتغطية 400 ألف فدان.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض التكلفة التقديرية للمشروع، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية لكافة مراحله 1.66 مليار دولار، تم تخصيص 162.6 مليون دولار منها للمرحلة الأولى التي تنقسم إلى ثلاثة مكونات أساسية؛ وهي البنية التحتية والري بقيمة 115.7 مليون دولار وبنسبة (71.2%)، ويليه سلاسل القيمة والزراعة بقيمة 36.6 مليون دولار وبنسبة (22.5%)، وأخيرا دعم السياسات والإدارة بقيمة 10.3 مليون دولار وبنسبة (6.3%).

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم التغيرات المناخية تعزيز كفاءة إدارة واستخدام المياه التحديات المائية والمناخية الحالية

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