الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

عبد العزيز جمال

يترقب ملايين الموظفين في مصر بدء صرف مرتبات شهر مارس 2026، بعدما أعلنت الحكومة تبكير موعد الصرف بشكل رسمي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خاصة مع اقتراب عيد الفطر وزيادة الاحتياجات المعيشية.

كما تجهز الحكومة مفاجأة سارة للموظفين تتضمن الإعلان عن زيادات جديدة في المرتبات والحد الأدنى للأجور خلال أيام قليلة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026، ليبدأ الصرف رسميًا اعتبارًا من يوم 16 مارس 2026، بدلًا من الموعد المعتاد بنحو 8 أيام تقريبًا.

ويأتي هذا القرار استجابة لتساؤلات الموظفين المتزايدة خلال الأيام الماضية، حيث يسعى العديد منهم إلى ترتيب التزاماتهم المالية والاستعداد لموسم عيد الفطر، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في المصروفات الأسرية.

ومن المقرر أن تبدأ إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي منذ الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، على أن تستمر عمليات الصرف لبقية الجهات والهيئات الحكومية بشكل تدريجي لضمان انتظام عملية السحب وعدم حدوث تكدس على ماكينات الصراف.

أماكن صرف مرتبات مارس 2026

أتاحت الحكومة عدة وسائل لصرف مرتبات العاملين بالدولة بسهولة، وذلك لتجنب الزحام وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية.

وتشمل أماكن صرف المرتبات ما يلي:

البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، مثل
البنك الأهلي المصري
بنك مصر
بنك القاهرة

مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات التابعة لـ الهيئة القومية للبريد

ماكينات الصراف الآلي (ATM) باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية

شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة التي تقدم خدمات السحب النقدي

ويُتوقع أن يتم الصرف تدريجيًا وفق الجداول الزمنية المحددة لكل جهة حكومية ومديرية خدمية في المحافظات المختلفة.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد زيادة 2025

وكانت الدولة قد أقرت خلال شهر يوليو الماضي حزمة زيادات جديدة على الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن خطة تحسين الدخول ومواجهة آثار التضخم.

وشملت الزيادات مبالغ تراوحت بين 1100 جنيه و1600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، إلى جانب تطبيق العلاوة الدورية والعلاوة المقطوعة.

وبعد هذه الزيادات أصبح الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة نحو 7000 جنيه شهريًا، وهو ما يمثل خطوة مهمة في إطار دعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.

هدف الحكومة من تبكير صرف المرتبات

تؤكد الحكومة أن قرار تبكير صرف مرتبات شهر مارس يأتي في إطار التيسير على العاملين بالدولة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة المتطلبات المالية للأسر المصرية خلال هذه الفترة.

كما يسهم هذا القرار في منح الموظفين فرصة أفضل لتدبير احتياجاتهم الأساسية والاستعداد للمناسبات الدينية والاجتماعية، وعلى رأسها عيد الفطر.

ويتابع الموظفون خلال الأيام الحالية تفاصيل الصرف ومواعيده بدقة، في ظل اهتمام واسع بمعرفة قيمة المرتبات بعد الزيادات التي تم تطبيقها خلال العام الماضي.

توقعات بزيادة جديدة في المرتبات

في الوقت نفسه، يترقب العاملون بالدولة أي قرارات جديدة بشأن زيادات محتملة في الأجور خلال عام 2026، خاصة بعد التصريحات السابقة الصادرة عن أحمد كجوك، وزير المالية، والتي ألمحت إلى استمرار الحكومة في دراسة إجراءات دعم الدخول لمواجهة الضغوط الاقتصادية.

وتؤكد الحكومة أن أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا فور الانتهاء من دراستها، في إطار خطة شاملة لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

تموين الشرقية
طريقة عمل برياني فراخ
تكريم حفظه القرآن الكريم
الشرقية
