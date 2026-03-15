التعادل يحسم مواجهة الهلال ونهضة بركان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

انتهت قبل قليل المباراة المثيرة بين الهلال السوداني ونهضة بركان المغربي على ملعب البلدي بمدينة بركان، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالتعادل الإيجابي 1-1.

المباراة شهدت إثارة كبيرة وفرصاً متبادلة، لكنها لم تشهد فوز أي فريق، لتبقى بطاقة التأهل مفتوحة لمباراة الإياب.

سيطرة نهضة بركان على أرضه بلا هزيمة

كان الهلال السوداني قاب قوسين أو أدنى من تحقيق انتصار تاريخي على نهضة بركان في المغرب، إذ لم يسبق لأي فريق إفريقي الفوز على الفريق المغربي في ملعبه ببطولات الأندية القارية. تاريخياً، لعب نهضة بركان 5 مباريات في دوري أبطال إفريقيا على ملعبه حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة واحدة، بينما لم يخسر في 50 مباراة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



مجريات المباراة وأهدافها

افتتح عبد الرازق عمر التسجيل للهلال السوداني في الدقيقة 13، ليمنح فريقه التقدم مبكراً ويبدو أن الفريق الضيف في طريقه لتحقيق فوز تاريخي. ومع ذلك، في اللحظات الأخيرة من المباراة، وبالتحديد في الدقيقة 90+7، تمكن منير شويعر من تسجيل هدف التعادل بعد ركلة جزاء احتسبها الحكم الجنوب إفريقي توم أبو نجيل إثر مخالفة من مدافع الهلال على لاعب نهضة بركان، وتم طرد لاعب الهلال إيبويلا قبل تنفيذ الركلة.



مواجهة الإياب والحسابات القادمة

ستقام مباراة الإياب يوم 22 مارس الجاري في كيجالي، عاصمة رواندا، والتي ستحدد المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وسيواجه الفريق الفائز من مواجهة الهلال ونهضة بركان، الفائز من مباراة بيراميدز المصري والجيش الملكي المغربي، والتي انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل 1-1 في المغرب



