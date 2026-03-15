الهلال يتقدم على نهضة بركان بهدف في الشوط الأول بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

نجح فريق الهلال السوداني في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد على حساب مضيفه نهضة بركان، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على الملعب البلدي بمدينة بركان، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف التقدم للفريق السوداني عن طريق اللاعب عبد الرازق عبدالرؤوف، الذي تمكن من هز الشباك بعد أداء مميز من الهلال خلال النصف الأول من اللقاء، ليمنح فريقه أفضلية مهمة قبل الدخول إلى الشوط الثاني من المواجهة القوية.

هدف مبكر يمنح الهلال الأفضلية

شهد الشوط الأول بداية قوية من جانب الهلال السوداني الذي فرض إيقاعه على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، ونجح في استغلال إحدى الهجمات المنظمة ليسجل عبد الرازق عبدالرؤوف هدف التقدم، وسط محاولات من لاعبي نهضة بركان للعودة سريعًا إلى المباراة.

ورغم الضغط الذي مارسه الفريق المغربي في بعض فترات الشوط، فإن دفاع الهلال وحارس مرماه ظهرا بشكل منظم، ليحافظ الفريق السوداني على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

تشكيل نهضة بركان أمام الهلال

دخل فريق نهضة بركان المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: زنيتي

خط الدفاع: حدادي – خيري – مهري – أصال

خط الوسط: عبيد – ريحي – شويار

خط الهجوم: الكعبي – كندوس – بوكهريس

ويعتمد الفريق المغربي على عناصره الهجومية من أجل تعديل النتيجة خلال الشوط الثاني، خاصة في ظل اللعب على أرضه ووسط جماهيره.

تشكيل الهلال السوداني في اللقاء

في المقابل، بدأ الهلال السوداني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سفيان فريد

خط الدفاع: ستيفن إيبويلا – محمد أحمد إرنق – مصطفى كرشوم – إرنيست لوزولو

خط الوسط: الحاجي ماديكي – والي الدين بوغبا – عبد الرؤوف يعقوب

خط الهجوم: آداما كوليبالي – جان كلود – محمد عبد الرحمن

ويسعى الهلال إلى الحفاظ على تقدمه في الشوط الثاني أو تعزيز النتيجة، لتحقيق أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب في صراع التأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية