الترجي يصدر بيانًا تحذيريًا لجماهيره قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

أصدر نادي الترجي الرياضي التونسي بيانا تحذيريا إلى جماهيره قبل مواجهة النادي الأهلي غدا الأحد في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية.

وقال الترجي في بيانه: “في إطار المباراة القادمة, وحرصًا على مصلحة فريقنا وتفادي أي عقوبات محتملة، ندعو كافة جماهير الترجي الرياضي التونسي إلى الالتزام التام بالقوانين داخل الملعب".

وأضاف الترجي في بيان للجماهير: “نذكر بما يلي: رمي القوارير أو أي مقذوفات ممنوع منعا باتا إشعال الفلامات ممنوع استعمال الفوشيك ممنوع استعمال الليزر ممنوع، ونعلم الجميع أن (CAF) تراقب أدق التفاصيل، وأي مخالفة قد تعرض النادي إلى عقوبات قاسية، ومسؤوليتنا جميعًا أن نحافظ على صورة نادينا وجماهيره، وأن يكون التشجيع في إطار الروح الرياضية والاحترام.. معا من أجل دعم فريقنا بطريقة حضارية ومسؤولة".

