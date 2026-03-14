قرار صارم من سيد عبد الحفيظ لحماية بعثة الأهلي قبل مواجهة الترجي

فرض سيد عبد الحفيظ، رئيس بعثة النادي الأهلي في تونس، حالة من الانضباط والتركيز داخل مقر إقامة الفريق، وذلك قبل مواجهة الترجي التونسي المرتقبة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص عبد الحفيظ على تشديد الإجراءات داخل فندق إقامة البعثة، حيث طلب من أمن الفندق إحكام الرقابة على الدور المخصص للفريق ومنع دخول أي زائرين، بهدف تجنب أي عوامل قد تُشتت تركيز اللاعبين قبل المباراة المهمة.

ويسعى رئيس البعثة إلى توفير أجواء هادئة ومناسبة تساعد لاعبي الأهلي على الاستعداد بالشكل الأمثل للمواجهة المرتقبة أمام بطل تونس، خاصة أن الجهاز الفني يضع كامل تركيزه على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب تسهّل مهمة الفريق قبل مباراة العودة.

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت تدريباته استعداداً لمباراة الترجى التونسى المقرر لها الحادية عشرة مساء غداً الاحد على ستاد رادس ضمن منافسات الجولة ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.