ماحدش عارف بيشتغل فين.. فتحي سند يكشف سبب تراجع نتائج الأهلي

أكد الناقد الرياضي فتحي سند، أن أي إخفاق داخل النادي الأهلي يجب أن تتحمله الإدارة، مشيرًا إلى أن أي إنجاز يُحسب لها.

و قال سند في تصريحات تلفزيونية: "إحنا دايما بنحسب أي إنجاز للإدارة، وبالتالي أي إخفاق لابد أن يعود للإدارة، وقرارات النادي الأهلي الأخيرة والكابتن الخطيب هي اعتراف واضح من الإدارة إنها أخطأت، وإنها بتعيد النظر حالياً في هيكلة شغل الكورة بالكامل".

واضاف: "الخطأ اللي الإدارة بتعترف بيه هو إن الصلاحيات في الفترة الأخيرة ماحدش كان عارف فيها مين بيشتغل فين! هل محمد يوسف المدير الرياضي؟ ولا لجنة التخطيط؟ ولا مدير الكورة؟ ولا لجنة الكورة؟.. دي كانت بداية مشروع ثبت إنه سكة غلط".

وسادت حالة من الغضب داخل جدران القلعة الحمراء، عقب الخسارة بهدفين لهدف أمام طلائع الجيش، في الدوري المصري"

واتخذ الخطيب 3 قرارات عاجلة عقب الخسارة، حيث قرر خصم 30% من راتب لاعبي الفريق الأول وتعليق 25% من قيمة عقودهم، لحين حسم موقف الفريق من المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.