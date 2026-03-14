إعلامي ينتقد الترويج لخسارة الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال

علق الإعلامي محمد فارس قبل مواجهة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا، على الحديث الدائر حول مصير المدير الفني الدنماركي ييس توروب.

وكتب محمد فارس عبر حسابه علي فيسبوك: "الحديث عن فرضية رحيل توروب أمر مفهوم، لأنه يظل احتمالًا قائمًا في عالم كرة القدم، لكن غير المفهوم استخدام تعبيرات مثل "خروج فاضح وكارثي للاهلي أمام الترجي التونسي".

وتابع: "لماذا هذه التوقعات تحديدا، مؤكدا أن ذلك قد يمنح الترجي أفضلية نفسية، عندما يشعر أن منافسه مستعد لخسارة ثقيلة".

وأضاف أن الأولى من وجهة نظرى التذكير بإحصائية مواجهات الفريقين الأخيرة، حيث لم ينجح الترجي في الفوز على الأهلي خلال آخر 6 مباريات، بعدما خسر 5 مواجهات وتعادل في مباراة واحدة، بدلًا من الترويج لاحتمال خسارة فاضحة.

موعد المباراة: الأهلي ضد الترجي

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويأمل الجهاز الفني للفريق في استثمار التدريبات المكثفة لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق أفضلية قبل مباراة الإياب.

محاضرة فنية بالفيديو لمراجعة التعليمات

عقد المدير الفني ييس توروب محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل الانتقال إلى الملعب لخوض المران الثاني. خلال المحاضرة، قام توروب بمراجعة التعليمات الفنية والخططية، مؤكدًا على أهمية تطبيقها بدقة داخل أرض الملعب. وشدد على التركيز على التمركز الصحيح وتحركات اللاعبين في مختلف المواقف الدفاعية والهجومية.