ياسين منصور يتساءل: لماذا يتحمل الأهلي راتب أشرف داري؟

أبدى ياسين منصور، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اندهاشه من تعثر ملف تسويق المدافع المغربي أشرف داري خلال الفترة الأخيرة.

وكتب أحمد ياسر، نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه على “فيسبوك”: "غضب ياسين منصور من فكرة استمرار النادي في تحمل راتب أشرف داري، والذي يقترب من 50 ألف دولار شهريًا".

جدير بالذكر أن المغربي أشرف داري انتقل إلى فريق كالمار السويدي على سبيل الإعارة حتى الميركاتو الصيفي القادم.

وسادت حالة من الغضب داخل جدران القلعة الحمراء، عقب الخسارة بهدفين لهدف أمام طلائع الجيش، في الدوري المصري.

واتخذ الخطيب 3 قرارات عاجلة عقب الخسارة، حيث قرر خصم 30% من راتب لاعبي الفريق الأول وتعليق 25% من قيمة عقودهم، لحين حسم موقف الفريق من المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.