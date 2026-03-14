إعادة تشكيل لجنة الكرة وضم أعضاء جدد في الأهلي "تفاصيل"

أكدت الناقدة الرياضية ريهام حمدي أن كل ما تردد عن تعيين أسماء جديدة في مناصب إدارية بالأهلي غير صحيح حتى الآن، وأن أي تغييرات قد تتم نهاية الموسم أو على مراحل.

وأوضحت "ريهام" في تصريحات تلفزيونية أن ما تردد عن رحيل وليد سليمان أو استقالة محمد يوسف غير صحيح، فكلاهما مستمر مع الفريق، بينما اسم زكريا ناصف كان مطروحًا للرحيل وليس لتولي منصب المدير الرياضي".

كما أشارت إلى أن لجنة التخطيط ستُلغى على الأرجح، مع إعادة تشكيل لجنة الكرة وإمكانية ضم أعضاء جدد.

وسادت حالة من الغضب داخل جدران القلعة الحمراء، عقب الخسارة بهدفين لهدف أمام طلائع الجيش، في الدوري المصري.

واتخذ الخطيب 3 قرارات عاجلة عقب الخسارة، حيث قرر خصم 30% من راتب لاعبي الفريق الأول وتعليق 25% من قيمة عقودهم، لحين حسم موقف الفريق من المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.